Èske nouvo vaksen an pi bon pase ansyen vaksen an?

Nan dènye ane yo, yo te prezante yon nouvo vaksen bardo sou mache a, ki te pwovoke yon deba nan mitan pwofesyonèl medikal yo ak pasyan yo sanble. Kesyon nan tèt tout moun se si nouvo vaksen sa a vrèman siperyè pase predesesè li a. Ann fouye nan detay yo epi eksplore diferans kle yo ant de la.

Ansyen vaksen bardo a, ke yo rekonèt kòm Zostavax, te itilize depi 2006. Li te efikas nan diminye risk pou yo bardo pa apeprè 51% ak nèrptik pòs-èpètik (yon konplikasyon ki fè mal nan bardo) pa 67%. Sepandan, li te gen kèk limit. Zostavax se te yon vaksen vivan, sa vle di li te genyen yon fòm febli nan viris la. Sa fè li pa apwopriye pou moun ki gen sistèm iminitè febli, tankou moun ki sibi tretman kansè oswa moun ki resevwa transplantasyon ògàn.

Antre nan nouvo vaksen bardo a, Shingrix, ki te apwouve pa US Food and Drug Administration (FDA) nan 2017. Shingrix gen anpil yon to efikasite enpresyonan ki depase 90% nan anpeche bardo ak nevralji pòs-èpètik. Kontrèman ak predesesè li a, Shingrix se yon vaksen ki pa vivan, ki fè li an sekirite pou moun ki gen sistèm iminitè konpwomèt.

FAQ:

K: Ki jan nouvo vaksen bardo a fonksyone?

A: Shingrix se yon vaksen recombinant, sa vle di li gen sèlman yon pwoteyin espesifik ki soti nan viris varicella-zoster la. Pwoteyin sa a stimul sistèm iminitè a pou pwodui yon repons solid kont viris la, pou anpeche zona.

K: Kiyès ki ta dwe pran nouvo vaksen kont zona?

A: Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) rekòmande Shingrix pou granmoun ki gen laj 50 an oswa plis, menm si yo te deja resevwa Zostavax.

K: Èske gen nenpòt efè segondè?

A: Tankou nenpòt vaksen, Shingrix ka lakòz efè segondè twò grav tankou doulè nan sit piki a, doulè nan misk, ak fatig. Sentòm sa yo anjeneral rezoud nan kèk jou epi yo se yon siy ke sistèm iminitè a ap reponn ak vaksen an.

An konklizyon, nouvo vaksen bardo a, Shingrix, parèt yon amelyorasyon enpòtan sou ansyen vaksen an, Zostavax. Avèk pi gwo pousantaj efikasite li yo ak konpozisyon ki pa vivan, Shingrix ofri yon opsyon ki pi an sekirite ak pi efikas pou anpeche zona ak konplikasyon li yo. Si ou tonbe nan gwoup laj rekòmande a, konsilte ak founisè swen sante ou sou pran vaksen ak Shingrix se yon desizyon ki saj pou pwoteje tèt ou kont kondisyon sa a douloure ak potansyèlman feblès.