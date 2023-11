Èske vaksen COVID la pa apwouve pa FDA ankò?

Èske FDA a pa apwouve vaksen COVID la ankò?

Nan semèn ki sot pase yo, te gen yon vag nan move enfòmasyon k ap sikile sou platfòm medya sosyal konsènan estati apwobasyon vaksen COVID-19 yo. Youn nan reklamasyon patikilye ki te genyen traction se ke vaksen yo pa apwouve pa US Food and Drug Administration (FDA). Sepandan, li enpòtan pou separe reyalite ak fiksyon epi konprann sitiyasyon aktyèl la nan vaksen yo.

Pwosesis Apwobasyon FDA

FDA responsab pou evalye ak apwouve vaksen pou itilizasyon piblik Ozetazini. Anvan yon vaksen ka otorize, li sibi tès solid nan esè klinik pou asire sekirite li ak efikasite. Yon fwa done yo nan esè sa yo byen revize, FDA akòde otorizasyon pou itilize ijans (EUA) oswa apwobasyon konplè.

Eta aktyèl Vaksen COVID-19 yo

Apati septanm 2021, vaksen COVID-19 ki otorize pou itilize nan ijans Ozetazini se vaksen Pfizer-BioNTech, Moderna, ak Johnson & Johnson. Vaksen sa yo te sibi anpil tès epi yo te pwouve yo an sekirite ak efikas nan anpeche maladi grav, entène lopital, ak lanmò ki te koze pa COVID-19.

Pandan ke vaksen yo te resevwa EUA okòmansman, vaksen Pfizer-BioNTech te fèk resevwa apwobasyon konplè nan men FDA pou moun ki gen laj 16 ak plis. Apwobasyon sa a, akòde 23 out 2021, baze sou done konplè ki soti nan esè klinik ak prèv mond reyèl la.

FAQ:

K: Èske apwobasyon FDA a vle di vaksen an pa an sekirite ankò?

A: Non, apwobasyon FDA a endike ke vaksen an satisfè estanda sevè ajans lan pou sekirite ak efikasite. Li bay plis asirans sou efikasite li nan anpeche COVID-19.

K: Èske lòt vaksen yo toujou otorize pou itilizasyon ijans?

A: Wi, vaksen Moderna ak Johnson & Johnson yo toujou otorize pou itilizasyon ijans. Yo kontinye sibi evalyasyon kontinyèl pa FDA a ak lòt kò regilasyon.

K: Èske apwobasyon FDA a chanje distribisyon ak disponiblite vaksen an?

A: Apwobasyon FDA a ka ankouraje plis moun pran vaksen an. Sepandan, distribisyon ak disponiblite vaksen yo rete san okenn chanjman. Yo toujou lajman aksesib a piblik la.

An konklizyon, reklamasyon an ke vaksen COVID-19 yo pa apwouve pa FDA a se fo. Vaksen Pfizer-BioNTech te resevwa apwobasyon konplè, alòske vaksen Moderna ak Johnson & Johnson yo toujou otorize pou itilizasyon ijans. Li enpòtan pou w konte sou enfòmasyon egzat ki soti nan sous ki gen bon repitasyon epi konsilte pwofesyonèl swen sante yo pou pran desizyon enfòme sou vaksinasyon an.