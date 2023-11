Èske Walmart posede Sam?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, gen souvan koneksyon ak pwopriyetè ki ka konfizyon nan konsomatè an mwayèn. Youn nan kesyon sa yo ki souvan parèt se si Walmart posede Sam's Club. Pou klè nenpòt konfizyon, se pou nou fouye nan relasyon ki genyen ant de gran sa yo Yo Vann an Detay.

Koneksyon an:

Wi, Sam's Club se tout bon ki posede pa Walmart. An reyalite, Sam's Club se yon sipòtè Walmart Inc., ki vle di ke Walmart se konpayi paran an epi li kenbe majorite aksyon nan Sam's Club. Koneksyon sa a te an plas depi 1983 lè Walmart te akeri chèn klib depo a.

Ki sa ki Sam's Club?

Sam's Club se yon klib depo an detay ki baze sou manm ki ofri yon pakèt pwodwi ak pri rabè. Li opere sou yon modèl ki sanble ak lòt klib depo, bay manm li yo kantite atik esansyèl. Ak kote atravè peyi Etazini ak entènasyonalman, Sam's Club te vin tounen yon destinasyon fè makèt popilè pou moun ak biznis sanble.

FAQ:

1. Èske Sam's Club ak Walmart se menm magazen an?

Pandan ke Sam's Club ak Walmart yo tou de posede pa menm konpayi paran an, yo se antite separe. Sam's Club opere kòm yon klib depo, manje pou manm ki peye yon frè anyèl pou jwenn aksè nan pwodwi ak sèvis li yo. Walmart, nan lòt men an, se yon magazen an detay tradisyonèl ki ouvè a piblik la an jeneral.

2. Èske mwen ka itilize manm Walmart mwen nan Sam's Club?

Non, ou pa kapab itilize manm Walmart ou nan Sam's Club. De détaillants yo gen pwogram manm separe, epi yon manm nan youn pa ba ou aksè nan lòt la. Sepandan, Walmart ofri pwòp benefis li yo ak rabè pou kliyan li yo.

3. Èske pwodwi yo ak pri yo menm nan Sam's Club ak Walmart?

Pandan ke ka gen kèk sipèpoze nan pwodwi yo ofri pa Sam's Club ak Walmart, pri a ak seleksyon yo ka varye. Sam's Club konsantre sou bay manm li yo kantite lajan an gwo ak pri rabè, pandan y ap Walmart ofri yon seri pi laj de pwodwi nan pri detay regilye.

An konklizyon, Sam's Club se tout bon ki posede pa Walmart. Malgre ke yo se antite separe, koneksyon yo pèmèt yo pataje resous ak benefis yo. Kit ou prefere eksperyans nan klib depo Sam's Club oswa konvenyans nan Walmart, tou de détaillants ofri yon varyete de pwodwi pou satisfè bezwen kliyan yo.