Èske Walmart posede Sam's Club?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, gen kèk non osi enpòtan ke Walmart. Jeyan Yo Vann an Detay la te vin sinonim ak pri abòdab ak yon pakèt pwodwi. Men, e Sam's Club? Èske li posede pa Walmart? Ann plonje nan detay yo.

Pwopriyetè a:

Wi, Sam's Club se tout bon ki posede pa Walmart. An reyalite, li se yon sipòtè nan behemoth la Yo Vann an Detay. Sam's Club te fonde an 1983 pa Sam Walton, menm antreprenè vizyonè ki te fonde Walmart. Pandan ane yo, Sam's Club te grandi nan yon klib depo popilè pou manm sèlman, ki ofri pwodwi esansyèl ak kontra eksklizif bay manm li yo.

Ki sa ki Sam's Club?

Sam's Club se yon klib depo ki baze sou manm ki ofri yon gran varyete pwodwi, tankou makèt, elektwonik, mèb, ak plis ankò. Li opere sou yon modèl ki sanble ak lòt klib depo, tankou Costco. Manm yo peye yon frè anyèl pou jwenn aksè nan Sam's Club ak pri rabè li yo. Klib la gen pou objaktif pou bay manm li yo bon jan kalite pwodwi a pri konpetitif, sa ki fè li yon opsyon atiran pou tou de moun ak biznis.

FAQ:

1. Èske yon manm oblije achte nan Sam's Club?

Wi, yon manm obligatwa pou achte nan Sam's Club. Sepandan, moun ki pa manm yo ka toujou achte nan lokal Sam's Club lè yo peye yon ti frè sèvis.

2. Èske mwen ka itilize manm Walmart mwen nan Sam's Club?

Non, Walmart ak Sam's Club gen pwogram pou manm separe. Yon manm Walmart pa bay aksè nan Sam's Club, ak vis vèrsa.

3. Èske pri yo nan Sam's Club pi ba pase Walmart?

Sam's Club ak Walmart opere sou diferan modèl pri. Pandan ke tou de ofri pri konpetitif, Sam's Club konsantre sou acha esansyèl ak kontra eksklizif pou manm li yo.

An konklizyon, Sam's Club se tout bon ki posede pa Walmart. Kòm yon klib depo ki baze sou manm, Sam's Club ofri yon pakèt pwodwi nan pri konpetitif. Se konsa, si w ap chèche pou yon boutik yon sèl-stop pou tout bezwen ou fè makèt esansyèl, Sam's Club ta ka jis plas la pou ou.