Èske Sam's Club posede pa Lachin?

Nan dènye ane yo, gen rimè k ap sikile ke Sam's Club, klib popilè depo Ameriken pou manm sèlman, se Lachin ki posede. Reklamasyon sa yo te pwovoke konfizyon ak enkyetid nan mitan konsomatè yo. Donk, ann fouye nan reyalite yo epi fè kèk limyè sou zafè sa a.

Premye ak premye, li enpòtan klarifye ke Sam's Club pa posede pa Lachin. Konpayi an se yon sipòtè de Walmart Inc., youn nan pi gwo konpayi an detay miltinasyonal nan mond lan. Walmart te achte Sam's Club an 1983, depi lontan anvan Lachin te vin tounen yon gwo jwè nan ekonomi mondyal la.

Sam's Club opere kòm yon antite separe anba parapli Walmart, bay manm li yo ak yon pakèt pwodwi ak pri rabè. Avèk plis pase 600 lokal atravè peyi Etazini, Sam's Club te vin tounen yon destinasyon pou moun ak biznis k ap chèche acha an gwo ak kontra eksklizif.

FAQ:

K: Èske Walmart posede pa Lachin?

A: Non, Walmart se yon sosyete Ameriken an detay miltinasyonal ki te fonde pa Sam Walton an 1962. Pandan ke Walmart gen yon prezans enpòtan nan Lachin, li se yon konpayi ki fè kòmès piblik ki gen katye jeneral Ozetazini.

K: Poukisa moun panse Sam's Club posede pa Lachin?

A: Konfizyon an ka rive nan lefèt ke anpil pwodwi ki vann nan Sam's Club yo fabrike nan Lachin. Sepandan, sa pa vle di ke konpayi an tèt li se posede pa Lachin.

K: Èske gen nenpòt chenn Yo Vann an Detay ki posede Chinwa nan Etazini?

A: Wi, gen Chinwa-posede chenn Yo Vann an Detay opere nan peyi Etazini. Sepandan, Sam's Club se pa youn nan yo.

An konklizyon, reklamasyon an ke Club Sam se posede pa Lachin se tou senpleman pa vre. Sam's Club se yon sipòtè de Walmart, yon jeyan Ameriken an detay. Pandan ke li enpòtan yo dwe okouran de orijin yo nan pwodwi nou achte, li enpòtan egalman separe reyalite ak fiksyon lè li rive an komen ak estrikti antrepriz.