Èske Pfizer toujou ap fè vaksen kont COVID?

Nan batay mondyal kont pandemi COVID-19, konpayi pharmaceutique yo te jwe yon wòl enpòtan nan devlope ak manifakti vaksen. Pfizer, youn nan dirijan manifakti vaksen yo, te nan premye batay sa a. Men, pandan pandemi an ap kontinye evolye, anpil moun ap mande si Pfizer toujou ap aktivman fabrike vaksen COVID la. Ann pran yon gade pi pre.

Eta aktyèl la nan fabrikasyon vaksen COVID Pfizer la

Depi kounye a, Pfizer toujou ap fabrike vaksen COVID la. Konpayi an te travay san pran souf pou satisfè demann mondyal la pou vaksen e li te ogmante kapasite pwodiksyon li yo pou asire yon rezèv fiks. Vaksen Pfizer a, ki te devlope an kolaborasyon ak BioNTech, te pwouve yo trè efikas nan anpeche COVID-19 epi li te resevwa otorizasyon pou sèvi ak ijans nan anpil peyi.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Konbyen dòz vaksen Pfizer COVID la ka pwodui?

A: Pfizer te deklare ke li gen pou objaktif pou pwodwi jiska 3 milya dòz vaksen COVID li an 2021.

K: Èske gen nenpòt pwoblèm nan chèn ekipman ki afekte pwodiksyon vaksen Pfizer a?

A: Tankou nenpòt pwosesis manifakti gwo echèl, Pfizer te fè fas a kèk defi nan chèn ekipman pou li yo. Sepandan, konpayi an te travay aktivman pou adrese pwoblèm sa yo e li te fè pwogrè enpòtan nan asire yon pwosesis pwodiksyon ak distribisyon lis.

K: Èske Pfizer kolabore ak lòt konpayi pou ogmante pwodiksyon vaksen an?

A: Wi, Pfizer te fè patenarya ak plizyè manifaktirè kontra pou elaji kapasite pwodiksyon li yo. Kolaborasyon sa yo te ede Pfizer ogmante efò fabrikasyon vaksen li yo ak satisfè demann mondyal la.

K: Èske gen plan pou sispann pwodiksyon vaksen Pfizer COVID la?

A: Depi kounye a, pa gen okenn endikasyon ke Pfizer planifye sispann pwodiksyon vaksen COVID li a. Konpayi an rete angaje nan fabrikasyon ak founi vaksen pou ede konbat pandemi kontinyèl la.

An konklizyon, Pfizer ap aktivman fabrike vaksen COVID la e li te travay avèk dilijans pou satisfè demann mondyal la. Avèk efò kontinye ak kolaborasyon li yo, konpayi an vize asire yon rezèv fiks de vaksen pou ede mete fen nan pandemi an.