Èske Pfizer oswa Moderna pi bon?

Nan kous la pou vaksinen mond lan kont COVID-19, de gran famasetik te parèt kòm pi gwo: Pfizer ak Moderna. Tou de konpayi yo te devlope vaksen trè efikas, men kiyès ki pi bon? Ann pran yon gade pi pre sou diferans ki genyen ant Pfizer ak Moderna pou ede w pran yon desizyon enfòme.

Vaksen mRNA yo:

Tou de Pfizer ak Moderna te devlope vaksen mRNA, yon teknoloji inogirasyon ki sèvi ak yon ti moso nan materyèl jenetik viris la pou deklanche yon repons iminitè. Vaksen sa yo pa genyen viris vivan an epi yo pa ka ba w COVID-19. Olye de sa, yo anseye kò ou ki jan yo rekonèt ak konbat viris la.

Efikasite:

Tou de vaksen yo te montre pousantaj remakab efikasite nan esè klinik yo. Vaksen Pfizer a rapòte yon to efikasite anviwon 95%, pandan y ap vaksen Moderna a gen yon to efikasite apeprè 94%. Nimewo sa yo endike ke tou de vaksen yo trè efikas nan anpeche sentòm COVID-19.

Depo ak Distribisyon:

Yon diferans kle ant de vaksen yo se nan kondisyon depo yo. Vaksen Pfizer a bezwen pou estoke nan tanperati ultra-frèt anviwon -70 degre Sèlsiyis (-94 degre Fahrenheit). Sa poze defi lojistik pou anpil enstalasyon swen sante ak rezo distribisyon. Nan lòt men an, vaksen Moderna a ka estoke nan tanperati frizè estanda nan -20 degre Sèlsiyis (-4 degre Fahrenheit), ki fè li pi fasil okipe ak distribye.

Efè segondè:

Tou de vaksen yo gen efè segondè menm jan an, ki jeneralman modere ak tanporè. Sa yo ka gen ladan doulè nan sit piki a, fatig, maltèt, doulè nan misk, frison, lafyèv, ak kè plen. Reyaksyon alèjik grav yo ra anpil pou tou de vaksen yo.

FAQ:

K: Èske mwen ka chwazi ki vaksen pou m pran?

A: Nan pifò ka yo, ou p ap gen opsyon pou chwazi ant Pfizer ak Moderna. Disponibilite vaksen yo ka varye selon kote w ap viv ak plan distribisyon otorite sante yo aplike.

K: Èske vaksen sa yo an sekirite?

A: Tou de vaksen Pfizer ak Moderna te sibi tès solid epi yo te otorize pou itilizasyon ijans pa ajans regilasyon ki gen repitasyon, tankou FDA. Yo pwouve yo an sekirite ak efikas nan anpeche COVID-19.

K: Konbyen tan pwoteksyon an dire?

A: Yo toujou ap etidye dire pwoteksyon vaksen sa yo. Sepandan, done aktyèl yo sijere ke pwoteksyon ta dwe dire pou omwen plizyè mwa, si se pa pi long.

An konklizyon, tou de Pfizer ak Moderna te devlope vaksen trè efikas kont COVID-19. Chwa ki genyen ant de la souvan desann nan faktè lojistik, tankou kondisyon depo. Kèlkeswa vaksen ou resevwa, pran vaksen an se yon etap enpòtan nan konbat pandemi an epi pwoteje tèt ou ak lòt moun kont viris la.