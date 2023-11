Èske Pfizer pa gen otorizasyon ankò?

Nan yon vire etone nan evènman yo, rimè yo te sikile ke Pfizer, youn nan dirijan konpayi pharmaceutique yo, pa gen otorizasyon pou distribye vaksen COVID-19 li an ankò. Rimè sa yo te lakòz konfizyon ak enkyetid nan mitan piblik la an jeneral, ki te konte sou vaksen Pfizer a pou pwoteje tèt yo kont pandemi an ap kontinye. Ann fouye nan reyalite yo epi adrese kèk kesyon yo poze souvan pou fè limyè sou zafè sa a.

Ki estati aktyèl otorizasyon Pfizer la?

Kontrèman ak rimè yo, vaksen Pfizer kont COVID-19 toujou otorize pou itilize nan ijans pa divès kò regilasyon atravè mond lan, tankou Administrasyon Manje ak Medikaman Etazini (FDA), Ajans Medikaman Ewopeyen an (EMA), ak Òganizasyon Mondyal Lasante ( OMS). Òganizasyon sa yo te byen revize done sou sekirite ak efikasite vaksen an anvan yo akòde apwobasyon yo.

Poukisa gen rimè sou Pfizer pèdi otorizasyon?

Konfizyon an ka rive akòz yon sispansyon tanporè distribisyon vaksen Pfizer nan sèten peyi oswa rejyon. Sispansyon sa yo pa estraòdinè epi yo anjeneral aplike kòm yon mezi prekosyon lè yo rapòte potansyèl efè negatif. Sepandan, li enpòtan pou sonje ke sispansyon sa yo se tanporè epi yo pa endike yon pèt otorizasyon.

Ki rezon ki dèyè sispansyon tanporè?

Sispansyon tanporè ka rive pou plizyè rezon, tankou envestigasyon potansyèl efè negatif, idantifikasyon pwoblèm kontwòl kalite nan pakèt espesifik, oswa bezwen pou mete ajou direktiv administrasyon vaksen an. Sispansyon sa yo fè pati pwosesis regilasyon pou asire sekirite ak efikasite vaksen yo.

Èske mwen ta dwe enkyete sou sekirite vaksen Pfizer la?

Non, pa gen okenn nesesite pou tèt chaje. Sispansyon tanporè ak siveyans kontinyèl vaksen Pfizer fè pati pwotokòl sekirite solid ki an plas pou pwoteje sante piblik. Kò regilasyon yo kontinyèlman evalye done sekirite vaksen an epi pran aksyon rapid si gen nenpòt enkyetid. Prèv akablan yo sijere ke vaksen Pfizer a an sekirite ak trè efikas nan anpeche COVID-19.

An konklizyon, vaksen COVID-19 Pfizer a rete otorize pou itilize ijans, malgre rimè yo sijere otreman. Sispansyon tanporè se yon pati nòmal nan pwosesis regilasyon an epi yo pa ta dwe mal entèprete kòm yon pèt otorizasyon. Li enpòtan pou nou konte sou enfòmasyon egzat ki soti nan sous ou fè konfyans epi kontinye suiv direktiv sante piblik pou navige nan moman difisil sa yo.