Èske vaksen Pfizer COVID pa otorize ankò?

Èske vaksen Pfizer COVID pa gen otorizasyon ankò?

Nan yon dènye vag move enfòmasyon k ap sikile sou platfòm medya sosyal yo, reklamasyon yo parèt ki sijere ke vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 la pa otorize ankò pou itilize. Rimè sa yo te lakòz konfizyon ak enkyetid pami moun ki te resevwa oswa ki pwograme pou resevwa vaksen an. Sepandan, li enpòtan pou klarifye ke reklamasyon sa yo se antyèman fo.

Vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19, devlope pa Pfizer an kolaborasyon ak BioNTech, rete otorize pou itilizasyon ijans pa divès kò regilasyon atravè lemond, tankou US Food and Drug Administration (FDA), Ajans Medikaman Ewopeyen an (EMA), ak Mondyal la. Òganizasyon Sante (WHO). Òganizasyon sa yo te byen revize done sou sekirite ak efikasite vaksen an anvan yo bay otorizasyon.

Konfizyon an te ka rive akòz ekspirasyon otorizasyon pou itilize ijans (EUA) pou vaksen Pfizer-BioNTech nan peyi Etazini. Sepandan, li enpòtan pou sonje ke ekspirasyon EUA a pa vle di vaksen an pa otorize ankò. Olye de sa, li vle di ke vaksen an te tranzisyon soti nan yon estati itilizasyon ijans nan yon estati apwobasyon konplè.

FAQ:

K: Kisa otorizasyon pou sèvi ak ijans vle di?

A: Otorizasyon pou sèvi ak ijans se yon mekanis regilasyon ki pèmèt itilizasyon pwodwi medikal, tankou vaksen, pandan ijans sante piblik. Li asire ke tretman ki kapab sove lavi yo ka disponib byen vit, menm anvan yo fini tout kondisyon regilasyon tradisyonèl yo.

K: Èske vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 la te apwouve nèt?

A: Wi, vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 la te resevwa apwobasyon konplè nan men divès kò regilasyon, tankou FDA, EMA, ak OMS. Li te sibi tès ak evalyasyon solid pou asire sekirite li ak efikasite.

K: Èske vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 toujou efikas?

A: Wi, vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 pwouve li trè efikas nan anpeche enfeksyon COVID-19, maladi grav, ak entène lopital. Anpil etid ak done mond reyèl la te toujou demontre efikasite li yo.

An konklizyon, reklamasyon yo ki sijere ke vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 la pa otorize ankò yo antyèman fo. Vaksen an rete otorize pou itilize ijans epi li te resevwa apwobasyon konplè nan men kò regilasyon atravè lemond. Li enpòtan pou w konte sou enfòmasyon egzat ki soti nan sous ou fè konfyans epi konsilte pwofesyonèl swen sante pou nenpòt enkyetid oswa kesyon konsènan vaksen COVID-19.