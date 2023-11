Èske Moderna pa gen otorizasyon ankò?

Dènye rimè kap sikile sou rezo sosyal yo te soulve enkyetid konsènan estati otorizasyon vaksen Moderna COVID-19 la. An repons a reklamasyon sa yo, nou vize bay enfòmasyon egzat ak klarifye nenpòt konfizyon ki antoure pwoblèm nan.

Estati Otorizasyon

Kontrèman ak rimè yo, vaksen Moderna toujou otorize pou itilize ijans pa plizyè kò regilasyon, tankou US Food and Drug Administration (FDA), Ajans Medikaman Ewopeyen an (EMA), ak Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS). Òganizasyon sa yo te byen revize done sou sekirite ak efikasite vaksen an anvan yo bay otorizasyon.

Li enpòtan sonje ke otorizasyon pa vle di yon apwobasyon pèmanan. Otorizasyon pou sèvi ak ijans pèmèt vaksen yo dwe distribye ak administre pandan ijans sante piblik, tankou pandemi COVID-19 k ap kontinye. Estati otorizasyon an regilyèman revize epi mete ajou dapre nouvo done ak prèv k ap parèt.

Efikasite ak Sekirite

Vaksen Moderna a te demontre gwo efikasite nan anpeche enfeksyon COVID-19. Esè klinik yo montre li se apeprè 94% efikas nan anpeche COVID-19 sentòm, ak menm pi wo efikasite kont ka grav nan maladi a. Yo te pwouve vaksen an tou san danje, ak sèlman efè segondè modere ak tanporè rapòte nan majorite moun ki resevwa yo.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Kisa "otorizasyon" vle di?

A: Otorizasyon refere a apwobasyon òganis regilasyon yo bay pou pèmèt distribisyon ak administrasyon yon vaksen pandan yon ijans sante piblik. Li baze sou yon evalyasyon konplè sou done sekirite ak efikasite.

K: Èske estati otorizasyon an ka chanje?

A: Wi, estati otorizasyon an regilyèman revize epi mete ajou dapre nouvo done ak prèv ki parèt. Li ka modifye oswa revoke si sa nesesè.

K: Èske vaksen Moderna toujou otorize?

A: Wi, vaksen Moderna toujou otorize pou itilizasyon ijans pa kò regilasyon tankou FDA, EMA, ak OMS.

K: Èske vaksen Moderna a efikas epi san danje?

A: Wi, vaksen Moderna a te demontre gwo efikasite nan anpeche enfeksyon COVID-19 epi li te pwouve li an sekirite ak sèlman efè segondè modere ak tanporè rapòte.

Li enpòtan pou w konte sou enfòmasyon egzat ki soti nan sous ou fè konfyans lè li rive nan zafè sante piblik. Move enfòmasyon ka mennen nan panik nesesè ak konfizyon. Asire w, vaksen Moderna rete otorize e li kontinye jwe yon wòl enpòtan nan konbat pandemi COVID-19 la.