Èske Lowes posede pa Walmart?

Nan mond lan nan jeyan Yo Vann an Detay, li fasil jwenn konfonn sou ki konpayi posede ki. Yon kesyon komen ki souvan parèt se si Lowe's, magazen popilè amelyorasyon kay la, se Walmart ki posede. Ann fouye nan sijè sa a ak klè nenpòt move konsepsyon.

Pwopriyetè a:

Non, Walmart pa posede Lowe's. De jeyan Yo Vann an Detay sa yo se antite separe ak pwòp estrikti pwopriyetè yo. Lowe's Companies, Inc., ke yo rele souvan Lowe's, se yon konpayi ki vann piblik ki nan lis nan New York Stock Exchange. Nan lòt men an, Walmart Inc., tou yon konpayi komès piblik, opere pwòp chèn magazen an detay.

Konsènan Lowe a:

Lowe's se yon magazen ki byen koni Ameriken pou amelyorasyon kay ak aparèy ki ofri yon pakèt pwodwi pou amater brikoleur, pwopriyetè kay ak kontraktè. Te fonde an 1946, Lowe's te grandi pou vin tounen dezyèm pi gwo revandè amelyorasyon kay nan peyi Etazini, ak dè milye de magazen atravè peyi a. Konpayi an konsantre sou bay kliyan bon jan kalite pwodwi, sèvis eksepsyonèl, ak konsèy ekspè pou pwojè amelyorasyon kay yo.

Konsènan Walmart:

Walmart, ki te fonde an 1962, se pi gwo revandè nan mond lan. Li opere yon chèn nan hypermarché, magazen rabè, ak makèt nan divès peyi. Walmart se li te ye pou estrateji "chak jou ki ba pri" li yo, ki ofri yon pakèt pwodwi nan pri abòdab. Konpayi an gen yon prezans enpòtan Ozetazini e li se yon gwo jwè nan endistri Yo Vann an Detay mondyal la.

FAQ:

K: Èske gen koneksyon ant Lowe's ak Walmart?

A: Pandan ke Lowe's ak Walmart yo tou de jeyan Yo Vann an Detay, pa gen okenn koneksyon dirèk oswa lyen an komen ant de konpayi yo.

K: Èske mwen ka jwenn pwodwi menm jan an nan Lowe's ak Walmart?

A: Wi, tou de Lowe's ak Walmart ofri yon varyete de pwodwi amelyorasyon kay, byenke seleksyon pwodwi yo ak estrateji pri yo ka diferan.

K: Ki konpayi ki pi gwo, Lowe's oswa Walmart?

A: Walmart siyifikativman pi gwo pase Lowe a an tèm de revni, kantite magazen, ak prezans mondyal.

An konklizyon, Lowe's ak Walmart se antite separe ak pwòp estrikti pwopriyetè yo. Pandan ke tou de konpayi yo opere nan endistri an detay, yo gen modèl biznis diferan ak estrateji. Kidonk, pwochen fwa w ap planifye yon pwojè amelyorasyon kay, w ap konnen ki kote pou w dirije - Lowe's pou bezwen brikoleur ou yo ak Walmart pou pwodwi ki ba pri chak jou.