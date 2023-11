Èske li pi bon mache pou achte nan Sams oswa Walmart?

By

Èske li pi bon mache pou achte nan Sam's oswa Walmart?

Nan domèn nan fè makèt bidjè, de gwo jwè yo kanpe deyò: Sam's Club ak Walmart. Tou de jeyan Yo Vann an Detay ofri yon pakèt pwodwi nan pri konpetitif, men kiyès ki vrèman gouvènen an tèm de abòdab? Ann fouye nan konparezon an epi chèche konnen.

Lè li rive pri, Walmart souvan pèrsu kòm destinasyon an ale pou pri wòch-anba. Avèk pri ki ba chak jou li yo ak lavant souvan, li te bati yon repitasyon pou yo te yon opsyon bidjè-zanmitay. Nan lòt men an, Sam's Club, yon magazen depo ki baze sou manm ki posede pa Walmart, se konnen pou ofri kantite esansyèl nan pousantaj rabè. Men, èske sa a tradwi nan pi bon mache pri jeneral?

FAQ:

K: Ki sa ki se yon magazen depo?

A: Yon magazen depo se yon kalite etablisman an detay ki vann pwodwi nan kantite esansyèl nan pri rabè. Magazen sa yo anjeneral mande pou yon frè manm pou jwenn aksè nan òf yo.

K: Ki jan Sam's Club travay?

A: Sam's Club opere sou yon modèl manm, kote kliyan yo peye yon frè anyèl pou jwenn aksè nan magazen yo epi pran avantaj de pri an gwo yo.

Pandan ke Walmart ka gen pi ba pri sou atik endividyèl, Sam's Club souvan bay pi bon kontra lè w ap achte an gwo. Si ou gen yon gwo fanmi oswa si ou prefere fè rezèv sou sèten atik, ekonomi yo nan achte nan pi gwo kantite nan Sam's Club ka enpòtan. Sepandan, li enpòtan sonje ke Sam's Club mande pou yon frè manm, ki ka konpanse kèk nan ekonomi potansyèl yo.

Yon lòt faktè pou konsidere se varyete pwodwi disponib. Walmart gen anpil yon seleksyon vas nan machandiz, sòti nan makèt ak elektwonik, rad, ak atik nan kay la. Sa a pakèt opsyon pèmèt kliyan jwenn tout sa yo bezwen anba yon do-kay. Sam's Club, nan lòt men an, konsantre plis sou pwovizyon esansyèl, esansyèl nan kay la, ak elektwonik. Pandan ke seleksyon yo ka pi limite, yo souvan ofri mak prim ak pi bon kalite pwodwi.

An konklizyon, detèmine si li pi bon mache pou achte nan Sam's Club oswa Walmart depann sou abitid fè makèt ou ak bezwen. Si ou achte souvan an gwo epi ou vle peye yon frè manm, Sam's Club ka bay gwo ekonomi. Sepandan, si ou prefere yon pi gwo varyete pwodwi epi ou pa mande pou kantite esansyèl, Walmart ka opsyon ki pi pri-efikas. Alafen, li vo konpare pri ak konsidere kondisyon espesifik ou yo pou pran yon desizyon enfòme.