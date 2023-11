Èske Costco posede pa Walmart?

Nan dènye ane yo, te gen yon anpil nan espekilasyon ak konfizyon ki antoure pwopriyetè a nan de gwo jeyan Yo Vann an Detay, Costco ak Walmart. Anpil moun te mande si de gran sa yo Yo Vann an Detay yo yon jan kanmenm konekte, ak kèk menm sijere ke Costco se posede pa Walmart. Donk, ann fouye nan sijè sa a epi separe reyalite ak fiksyon.

Premye ak premye, li enpòtan pou klarifye sa Walmart pa posede Costco. De konpayi sa yo se antite totalman separe ak pwòp estrikti pwopriyetè diferan ak modèl biznis yo. Walmart se yon sosyete an detay miltinasyonal, pandan y ap Costco se yon klib depo ki baze sou manm.

Costco Wholesale Corporation, souvan ke yo rekonèt kòm Costco, te fonde an 1983 nan Seattle, Washington. Li opere yon chèn klib depo pou manm sèlman, ki ofri yon pakèt pwodwi nan pri rabè pou manm li yo. Nan lòt men an, Walmart Inc. se yon sosyete an detay ki te fonde an 1962 pa Sam Walton. Li opere yon chèn nan hypermarché, magazen rabè, ak makèt atravè lemond.

Pandan ke tou de konpayi yo se gwo jwè nan endistri a Yo Vann an Detay, yo gen estrateji diferan ak vize segman kliyan diferan. Walmart konsantre sou ofri pri ki ba chak jou nan yon baz kliyan laj, pandan y ap Costco vize yon baz kliyan ki pi rich nan ofri pwodwi esansyèl nan pri rabè bay manm li yo.

FAQ:

K: Èske gen nenpòt koneksyon ant Walmart ak Costco?

A: Non, pa gen okenn an komen oswa koneksyon enpòtan ant Walmart ak Costco. Yo se konpayi separe ak pwòp jesyon ak estrikti an komen.

K: Èske gen nenpòt resanblans ant Walmart ak Costco?

A: Pandan ke tou de konpayi yo nan endistri a Yo Vann an Detay, yo gen diferan modèl biznis ak vize diferan segman kliyan. Sepandan, yo tou de fè efò yo ofri pri konpetitif nan kliyan yo.

K: Èske mwen ka itilize kat manm Walmart mwen nan Costco?

A: Non, ou pa kapab itilize kat manm Walmart ou nan Costco. Chak konpayi gen pwòp pwogram manm li yo, epi yo pa ka ranplase.

An konklizyon, li klè ke Costco pa posede pa Walmart. De gran detay sa yo se antite separe ak pwòp estrateji inik yo ak baz kliyan yo. Pandan ke yo ka fè konpetisyon nan endistri an detay, yo opere poukont yo epi yo pa gen okenn an komen oswa koneksyon enpòtan youn ak lòt.