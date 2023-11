By

Èske Apple oswa Walmart pi gwo?

Nan mond lan nan gran antrepriz, de non souvan kanpe deyò: Apple ak Walmart. Tou de konpayi yo te reyalize siksè fòmidab epi yo te vin non moun nan kay atravè mond lan. Men, lè li rive pou detèmine kilès ki pi gwo, repons lan se pa tankou dwat jan li ka sanble.

Defini "Pi gwo"

Anvan nou fouye nan konparezon an, ann etabli sa nou vle di "pi gwo." Nan kontèks sa a, nou ap refere li a gwosè a nan konpayi an an tèm de kapitalizasyon sou mache a, ki se valè total de aksyon eksepsyonèl yon konpayi nan stock. Majiskil sou mache a se yon metrik lajman itilize pou mezire gwosè ak valè yon konpayi.

Dominasyon Apple la

Apple, jeyan teknoloji a li te ye pou pwodwi inovatè li yo tankou iPhone a, iPad, ak Mac, te toujou kenbe tit la nan konpayi ki gen plis valè nan mond lan. Avèk yon majiskil sou mache ki depase mak milya dola, Apple solidifye pozisyon li kòm yon pisans mondyal. Kapasite konpayi an pou kreye teknoloji inogirasyon ak baz kliyan fidèl li yo te kontribye nan siksè remakab li yo.

Anpi Yo Vann an Detay Walmart a

Nan lòt men an, Walmart, behemoth la Yo Vann an Detay, te bati anpi li sou yon fondasyon nan pri ki ba ak ofrann pwodwi vas. Avèk dè milye de magazen atravè lemond, Walmart te vin pi gwo revandè nan mond lan. Majiskil sou mache li yo, byenke pa osi wo ke Apple la, se toujou sibstansyèl, reflete prezans masiv li nan endistri an detay.

Konpare nimewo yo

Kòm nan moman sa a nan ekri a, majiskil sou mache Apple la kanpe nan alantou $ 2.5 billions, fè li konpayi ki gen plis valè globalman. Kontrèman, majiskil sou mache Walmart a se apeprè $ 400 milya dola, siyifikativman pi ba pase Apple la, men li toujou enpresyonan nan pwòp dwa li yo.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Èske majiskil sou mache a sèlman mezi gwosè yon konpayi?

A: Non, majiskil sou mache a se jis yon metrik yo itilize pou detèmine gwosè yon konpayi. Lòt faktè, tankou revni, pwofi, ak byen, tou jwe yon wòl nan evalye gwosè jeneral yon konpayi ak enfliyans.

K: Èske kapitalizasyon sou mache a varye?

A: Wi, lèt majiskil sou mache a ka varye chak jou dapre plizyè faktè, tankou pri stock, santiman envestisè, ak kondisyon mache.

K: Èske kapitalizasyon mache yon konpayi an ka chanje sou tan?

A: Absoliman. Majiskil sou mache konpayi yo ka chanje anpil sou tan akòz faktè tankou pèfòmans biznis, tandans endistri yo, ak kondisyon ekonomik yo.

an konklizyon, pandan ke tou de Apple ak Walmart se san dout konpayi masiv, Apple kounye a kenbe tit la nan konpayi an pi gwo an tèm de lèt majiskil mache. Sepandan, li enpòtan sonje ke majiskil sou mache a se jis yon aspè nan gwosè jeneral ak enfliyans yon konpayi. Tou de Apple ak Walmart te kite yon mak ki pa efase sou endistri respektif yo epi yo kontinye fòme peyizaj biznis la nan pwòp fason inik yo.