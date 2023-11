By

Èske Aldi a pi bon mache pase Walmart?

Nan mond lan nan makèt, jwenn pi bon kontra yo ak ekonomize lajan se yon pi gwo priyorite pou anpil konsomatè. De gwo jwè nan endistri a, Aldi ak Walmart, te genyen popilarite pou pri abòdab yo. Men, kiyès ki vrèman ofri bang ki pi bon pou lajan ou a? Ann plonje nan konparezon an epi chèche konnen.

Batay la nan piyay yo

Aldi, yon chèn makèt rabè Alman, te fè vag Ozetazini ak apwòch san frill li yo ak pri ki ba. Nan lòt men an, Walmart, jeyan an Yo Vann an Detay, se li te ye pou ranje vaste li yo nan pwodwi ak pri konpetitif. Tou de magazen yo gen baz kliyan fidèl yo, men lè li rive pri, ki moun ki soti sou tèt?

Konpare pri

Nan yon etid resan ki fèt pa Consumer Reports, li te jwenn ke Aldi jeneralman ofri pi ba pri konpare ak Walmart. Etid la konpare yon panyen 20 atik makèt komen, ki gen ladan lèt, ze, pen, ak pwodui fre. Total Aldi a te vin anviwon 15% pi bon mache pase Walmart la. Sepandan, li enpòtan sonje ke pri yo ka varye selon kote ak pwodwi espesifik.

Kalite vs Kantite

Pandan ke Aldi ka gen kwen an an tèm de abòdab an jeneral, Walmart souvan ofri yon seleksyon pi laj nan mak ak pwodwi. Sa a ka patikilyèman avantaje pou achtè ki gen bezwen espesifik dyetetik oswa preferans. Anplis de sa, pi gwo magazen Walmart yo ka bay yon eksperyans fè makèt ki pi pratik pou kliyan ki prefere varyete ak konvenyans pase ekonomi absoli.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki sa ki se yon chèn makèt rabè?

A: Yon chèn makèt rabè se yon kalite makèt ki konsantre sou ofri pwodwi a pi ba pri konpare ak makèt tradisyonèl yo. Yo souvan reyalize sa a lè yo diminye depans anlè yo ak limite seleksyon pwodwi yo.

K: Ki jan Aldi kenbe pri li yo ba?

A: Aldi kenbe pri li yo ba nan anplwaye divès kalite estrateji ekonomize pri, tankou gwosè magazen limite, yon seleksyon ki pi piti nan pwodwi, ak yon konsantre sou mak prive.

K: Èske mwen ka jwenn tout pwodwi mwen bezwen nan Aldi?

A: Pandan ke Aldi ofri yon pakèt pwodwi, seleksyon yo ka pi limite konpare ak pi gwo makèt tankou Walmart. Li rekòmande pou tcheke si Aldi pote atik espesifik anvan ou fè yon vwayaj.

An konklizyon, pandan ke tou de Aldi ak Walmart ofri pri konpetitif, Aldi jeneralman soti kòm opsyon ki pi bon mache. Sepandan, li enpòtan pou konsidere faktè tankou varyete pwodwi ak preferans pèsonèl lè w ap chwazi ki kote pou achte. Alafen, pi bon chwa a depann de bezwen endividyèl ak priyorite.