Apple anonse pri iPhone 15 ak disponiblite

By

Apple te revele pri ak disponiblite nouvo modèl iPhone 15 li yo. iPhone 15 Pro Max la pral kòmanse nan $ 1,199 Ozetazini ak 256 GO nan depo, pandan y ap pi piti iPhone 15 Pro a ap kòmanse nan $ 999 ak 128 GO nan depo. Konfigirasyon 128GB pou iPhone 14 Pro Max p ap disponib ankò pou achte.

Tout nouvo modèl iPhone 15 yo ap disponib pou kòmande apati vandredi 15 septanm, epi yo pral lanse vandredi 22 septanm nan plis pase 40 peyi ak rejyon.

Anplis de enfòmasyon sou pri ak disponiblite a, gen rimè ki fè konnen iPhone 15 Pro a ta ka jiska 10 pousan pi lejè pase iPhone 14 Pro akòz yon nouvo midframe ki fèt ak Titàn Klas 5. MacRumors te jwenn dimansyon egzak modèl iPhone 15 yo.

Evènman Apple la pwograme pou Madi, 12 septanm, a 10 am lè Pasifik la. Evènman an pral difize an dirèk sou YouTube ak sou sit entènèt Apple la. Fanatik telefòn ki pi piti yo ka wont, kòm rimè yo sijere ke iPhone Mini a ka sispann apre twa ane kouri li yo.

Yo rapòte anplwaye Apple Yo Vann an Detay yo resevwa fòmasyon pou enfòme kliyan yo sou chanjman nan USB-C akseswa chaje pou seri iPhone 15 la. Kliyan yo pral avèti ke kab chaj Lightning ki deja egziste yo pa pral konpatib ak nouvo aparèy yo.

Avèk anons pri ak disponiblite, fanatik Apple yo kapab kounye a prepare pou yo kòmande nouvo modèl iPhone 15 yo epi fè eksperyans dènye karakteristik ak amelyorasyon smartphones bato Apple yo ofri yo.

Definisyon:

– iPhone 15: Dènye seri smartphone Apple pibliye.

– iPhone 15 Pro Max: Modèl ki pi gwo ak pi avanse nan seri iPhone 15 la.

– iPhone 15 Pro: Modèl ki pi piti ak pi abòdab nan seri iPhone 15 la.

– Klas 5 Titàn: Yon kalite alyaj Titàn li te ye pou fòs li yo ak pwopriyete ki lejè.

Sous: Apple News, MacRumors