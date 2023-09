Apple lanse iPhone 15 Seri

Apple ap lanse dernye seri smartphone li yo, iPhone 15, semèn sa a. Evènman lansman an, ki rele "Vendorlast," pwograme pou Madi swa (lè peyi Zend) a 10:30 PM. Konpayi an espere anonse dat lage ak pri seri iPhone 15 la pandan evènman an. Gen rimè sou seri iPhone 15 la pou prezante yon pò chaj tip C, menm jan ak smartphones Android yo. Li espere tou gen amelyore karakteristik kamera.

Anplis de karakteristik sa yo, seri iPhone 15 la pral konpatib tou ak AirPods ak Apple Watch. Anpil pwodwi Apple yo espere yo dwe lanse ansanm ak seri iPhone 15 la.

Dat lansman ak pri

Evènman lansman iPhone 15 la pwograme pou 12 septanm nan 10:30 PM (lè peyi Zend). Pri seri iPhone 15 yo espere $100 pi wo pase modèl anvan yo. Sepandan, konpayi an pa te konfime ogmantasyon pri sa a. Li espere tou ke pri yo nan lòt seri iPhone ap diminye kòm yon rezilta.

Gen rimè sou modèl debaz iPhone 15 la kòmanse nan $ 899 oswa 90,000 INR. Pri a nan iPhone 15 Plus la ka kòmanse nan $ 999.

Karakteristik nouvo

Modèl debaz iPhone 15 la pral gen yon ekspozisyon 6.1-pous ak 128GB nan depo. iPhone 15 pral genyen tou yon ekran 6.7-pous ak amelyore lavi batri a. Li pral mache ak A17 Bionic chip la. Yo espere telefòn nan tou pou resevwa amelyorasyon lojisyèl tankou Titanium Edge ak Max Persicope Telephoto lantiy.

Ki kote yo gade evènman an lansman

Ou ka gade evènman lansman iPhone 15 la sou Apple TV ak chanèl YouTube ofisyèl Apple la gratis. Lyen an dirèk pou evènman "Wonderlust" la disponib nan https://www.youtube.com/watch?v=ZiP1l7jlIIA. Rete branche pou dènye mizajou yo!

Sous: [sous 1], [sous 2]