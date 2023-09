Evènman Apple: iPhone 15 Lanse ak chanje soti nan Zeklè nan USB-C

Apple gen pou l fè yon gwo anons nan evènman k ap vini li a, devwale iPhone 15 ki trè antisipe a. Youn nan pi gwo chanjman ki espere ak nouvo modèl sa a se chanjman ki soti nan pò Zeklè a nan pò USB-C a. Pandan ke chanjman sa a ka eksite moun kap chèche konsolidasyon aparèy, li gen anpil chans fristre itilizatè ki pral bezwen envesti nan nouvo câbles.

Ansanm ak iPhone 15 ak 15 Pro, Apple tou espere prezante dènye vèsyon yo nan smartwatch popilè yo, ki gen ladan Apple Watch Series 9 ak Apple Watch Ultra 2. Yo prevwa mizajou sa yo konsantre sou amelyorasyon entèn olye ke chanjman konsepsyon radikal.

Anplis de nouvo aparèy yo, yo gen rimè sou Apple pou revele yon seri Pwodwi pou Telefòn ki fèt ak materyèl ki pi dirab. Gen dwa tou gen mizajou nan ka AirPods Pro a, tranzisyon li nan koneksyon USB-C.

Evènman an, ki pwograme pou kòmanse a 1PM ET / 10AM PT, pral difize an dirèk sou chanèl YouTube Apple la. Patisipan yo nan prezantasyon an pèsòn gen chans rive nan resevwa enfòmasyon yon ti kras devan vèsyon an difizyon. Pou w rete mizajou sou dènye nouvèl ak detay, swiv ansanm ak rapò an dirèk nan ekip evènman Apple la, ki gen ladan foto ak videyo.

Sous:

- Wout la