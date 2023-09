Evènman septanm Apple la revele dènye nouvèl sou iPhone, AirPods, ak Apple Watch

By

Pandan evènman trè antisipe Apple la 12 septanm, konsantre a te prensipalman sou lansman nouvo iPhone 15 la. Sepandan, Apple te revele tou dènye nouvèl sou lòt pwodwi yo, ki gen ladan pwogramasyon AirPods ak Apple Watch.

Youn nan pi gwo mizajou rimè ap vini ak pwogramasyon iPhone 15 la se adisyon USB-C. Sa vle di ke nouvo iPhone yo pral finalman chanje nan estanda USB-C lajman itilize, ranplase konektè Zeklè propriétaire Apple la. Chanjman sa a an konfòmite ak règleman kap vini Inyon Ewopeyen an. iPhone 15 a gen yon pri kòmanse nan $ 799 pou yon modèl 128GB, pandan y ap iPhone 15 Plus la kòmanse nan $ 899 pou yon vèsyon 128GB.

Anplis mizajou iPhone yo, Apple te anonse ke AirPods Pro a pral kounye a vini ak yon ka chaje USB-C. Sa a aliman ak chanjman gradyèl Apple la nan direksyon pou itilize konektè USB-C a atravè aparèy li yo, tankou Mac, iPad, ak Pwodwi pou Telefòn tankou Apple TV 4K kontwòl remote. Apple te prezante tou yon pè revize nan EarPods branche li yo ki gen ladan USB-C.

Apple Watch pwogramasyon an te resevwa tou kèk mizajou, ak rimè ki sijere yon ka pi fonse Titàn pou bato Watch Ultra 2 la ak yon chip S9 mete ajou pou Watch Series 9 la. Apple te montre nouvo FineWoven bann ki fèt ak yon materyèl twal mou ki rele microtwill. Gwoup sa yo pral disponib nan plizyè koulè epi sèvi kòm yon ranplasman pou òf kwi bon jan kalite dekline.

An jeneral, evènman septanm Apple la te montre yon seri mizajou ak nouvo karakteristik pou pwodwi li yo. Soti nan adisyon a nan USB-C nan pwogramasyon iPhone 15 nan entwodiksyon nan FineWoven Gwoup Mizik pou Apple Watch la, Apple kontinye inove ak amelyore aparèy li yo.

Definisyon:

- USB-C: Yon estanda konektè inivèsèl ki pèmèt pou chaje, transfè done, ak pwodiksyon odyo / videyo.

– Konektè Zeklè: Konektè propriétaire Apple la itilize pou chaje ak transfè done sou aparèy Apple yo.

– FineWoven: Yon materyèl twal mou ki prezante pa Apple kòm yon ranplasman pou kwi sou bann Apple Watch ak ka iPhone.

