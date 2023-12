Intel devwale pèfòmans enpresyonan nan GPU Arc Next-Gen

By

Dènyèman, Intel te òganize yon tab wonn ak amater teknoloji pou bay yon apèsi sou seri CPU Meteor Lake ki te espere anpil. Pandan ke lansman ofisyèl la pwograme pou demen, evènman an fè limyè sou nouvo seri Core Ultra 100, ki gen non Meteor Lake, ak karakteristik avanse li yo.

Youn nan aspè ki pi enteresan nan Meteor Lake se konsepsyon CPU revolisyonè li yo. Intel te pran yon apwòch diferan lè li adopte yon konsepsyon dezagregasyon, ki entegre CPU, GPU, ak mozayik SoC poukont yo. Pandan ke yo konsantre sou kapasite AI Meteor Lake, pwogrè yo nan subsistèm grafik yo vrèman kaptivan.

Intel te konfime ofisyèlman ke GPU Arc entegre yo pral ofri kapasite grafik dènye kri. Ki sòti nan Alchemist disrè a epi ki baze sou achitekti Xe-LPG la, GPU sa yo pral sipòte DirectX12 Ultimate epi prezante yon motè medya avanse ak sipò kodaj AV1. Anplis de sa, yo pral enkòpore teknoloji upscaling tankou XESS, asire yon eksperyans vizyèl tèt-dan.

Anplis de karakteristik sa yo, Intel te siyifikativman amelyore pèfòmans Arc iGPU a lè li ajoute plis nwayo ak amelyore revèy. Intel reklamasyon ke Arc iGPU a pral bay de fwa pèfòmans Xe-LPG yo itilize nan seri Raptor ak Alder Lake. Avèk yon konfigirasyon konplè 8 Xe-Coes, Arc iGPU a rivalize pèfòmans ki pi piti ACM-G11 GPU disrè.

Non sèlman Intel te konsantre sou pwogrè GPU, men yo te fè tou amelyorasyon remakab nan karakteristik CPU yo. Nwayo Ultra 165H a, an patikilye, ofri plis pase yon ogmantasyon 8% nan pèfòmans pou chak watt konpare ak Core i7-1370P a ak yon ogmantasyon 11% sou Ryzen 7840U a, pandan y ap opere nan nivo pouvwa menm jan an.

Pandan evènman an, Intel te montre demonstrasyon an dirèk ak de pòtab ekipe ak pyès ki nan konpitè Intel ak AMD, respektivman. Core Ultra 7 155H processeur a ak 16 nwayo ak 22 fil depase AMD Ryzen 7 Pro 7840U ak 8 nwayo ak 16 fil nan Cinebench 2024, ki fè nòt yon enpresyonan 922 pwen.

An tèm de pèfòmans jwèt, grafik Arc Intel a bay nòt siyifikativman pi wo pase solisyon AMD nan 3DMark Time Spy. Ak dapre prezantasyon Intel a, Core Ultra 7 165H Arc iGPU ofri yon ogmantasyon pèfòmans mwayèn nan 10% konpare ak grafik Ryzen 7 7840U RDNA3 nan 28W.

Pandan ke evènman previzyon sa a te bay apèsi enpresyonan, plis detay sou seri Core Ultra 100 yo pral devwale pandan evènman lansman ofisyèl la pita jodi a. Amater teknoloji yo ka atann anons menm plis enteresan nan men Intel.