Apple prezante nouvo nivo depo iCloud +: 6TB ak 12TB

By

Apple dènyèman etone odyans li yo ak anons la nan de nouvo nivo pou abònman depo nwaj li yo, iCloud +. Vize prensipalman pou fotogwaf ak kreateur ki bezwen anpil depo pou kontni yo, nouvo plan abònman sa yo oblije atire atansyon. Inogirasyon an te resevwa gwo aplodisman nan mitan foul moun yo, ki endike yon gwo demann pou ogmante kapasite depo.

Dapre estrikti pri aktyèl la, iCloud + ofri abonnés 50GB pou $0.99 pa mwa, 200GB pou $2.99 ​​pa mwa, ak 2TB pou $9.99 pa mwa. Avèk entwodiksyon plan 6TB ak 12TB, itilizatè yo kapab kounye a estoke kantite done ki pi gwo. Pandan ke konsomatè an mwayèn pa ka bezwen yon gwo depo konsa, fotogwaf pwofesyonèl ak kreateur ki sèvi ak dènye modèl iPhone 15 yo ak kapasite kamera amelyore ap jwenn plan sa yo trè valab.

Malgre ke Apple pa te divilge pri egzak pou nouvo nivo depo yo, nou ka fè yon devine edike ki baze sou tarif yo ki deja egziste. Li posib ke abònman 6TB a pa koute plis pase $30 pa mwa, pandan y ap nivo 12TB a ta dwe varye alantou $60 pa mwa. An konparezon, plan depo Google yo pou 5TB ak 10TB done yo gen yon pri a $24.99 ak $49.99 pa mwa respektivman, montre pwen pri menm jan an.

Anplis de kapasite depo ki ogmante, abonnés iCloud+ yo pral kontinye jwi karakteristik konfidansyalite ki egziste deja yo, ki gen ladan Hide My Email ak Private Relay. Karakteristik sa yo vize pwoteje done itilizatè yo epi asire yon eksperyans Navigasyon an sekirite. Avèk iCloud+ ki ofri tou de depo elaji ak vi prive amelyore, Apple kontinye ofri yon sèvis depo nwaj konplè ak serye pou itilizatè li yo.

sous:

– Tweet Marques Brownlee a: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930