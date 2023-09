Doktè Ian Wilmut, kreyatè Dolly the Sheep, mouri a 79 an

Doktè Ian Wilmut, syantifik Britanik la ki te dirije ekip ki te klonaj yon mamifè pou premye fwa avèk siksè, te mouri a laj 79 an. Lanmò li te swiv yon batay long ak maladi Parkinson la, jan Roslin Institute te anonse, kote li te anonse. te travay pandan plizyè ane.

An 1996, Doktè Wilmut ak ekip li a te choke mond lan ak nesans Dolly mouton an, yon mamifè klonaj. Kreyasyon Dolly te soulve kesyon etik enpòtan epi li te pwovoke atansyon medya yo toupatou. Dolly te fèt an kachèt sou 5 jiyè 1996, men egzistans li pa te revele jis nan mwa fevriye 1997.

Non Dolly te enspire pa chantè Dolly Parton, e li te vin yon senbòl pwogrè syantifik. Sepandan, li te mouri trajik an 2003 a laj de 6 an akòz yon enfeksyon nan poumon. Depi lè sa a, li te nan ekspozisyon nan National Museum of Scotland.

Doktè Wilmut dedye karyè li nan avansman nan byoloji ak jenetik. Li te konsantre sou prezèvasyon espèm ak anbriyon atravè teknik konjelasyon pandan etid li nan University of Cambridge. Apre sa, li te fè rechèch sou jenetik modifye ak klonaj mouton, ki vize pou kreye lèt ak pwoteyin ki ta ka itilize pou trete maladi imen ak jenere selil souch pou medikaman rejeneratif.

An 2005, Doktè Wilmut te deplase nan University of Edinburgh, kote li te kontinye travay li jiskaske li pran retrèt li an 2012. Kòm yon rekonesans nan kontribisyon li nan syans, li te resevwa yon Knight an 2008.

An 2018, Doktè Wilmut te revele piblikman dyagnostik maladi Parkinson la epi li te eksprime entansyon l pou l patisipe nan pwogram rechèch k ap teste nouvo tretman pou maladi a. Li siviv pa madanm li, Sara, ak twa timoun ki soti nan premye maryaj li, Naomi, Helen, ak Dean, osi byen ke senk pitit pitit.

Sous: New York Times