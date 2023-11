Ki jan yo fikse limit epi rete pozitif pandan jou ferye yo

Sezon fèt la se yon tan nan kè kontan, selebrasyon, ak malerezman, kòmantè pa mande sou kò nou. Kit se yon fanmi ki byen vle diskite sou pwa ou oswa yon zanmi pwojte enkyetid manje yo sou ou, remak sa yo ka diminye lespri fèt la. Sepandan, li esansyèl pou w sonje ke ou gen pouvwa pou fikse limit epi kenbe yon mantalite kò-pozitif.

Olye pou w pran nan yon konvèsasyon potansyèlman alèz, dousman redireksyon sijè a. Pa egzanp, si yon moun fè kòmantè sou kò w, reponn ak yon bagay tankou, “Mwen apresye entansyon w, men sijè sa a sansib pou mwen. Èske nou ka pale sou dènye avantur ou yo pito?" Lè ou rekonèt entansyon yo men eksprime malèz ou, ou kenbe kominikasyon ouvè pandan w ap pwoteje limit ou yo.

Li enpòtan tou defi kwayans ke kò yo ta dwe rete estatik. Raple tèt ou ak lòt moun ke tout kò natirèlman chanje sou tan, san okenn jijman valè tache. Olye pou w pale sou aparans fizik yon lòt moun, konsantre sou kalite anndan yo ki vrèman enpòtan. Pa egzanp, si yon moun pote chanjman nan kò yon moun, redireksyon konvèsasyon an pou mete aksan sou karismatik li ak kapasite li pou fè lòt moun santi yo alèz.

Kòmantè ki gen rapò ak manje yo ka patikilyèman difisil pandan sezon fèt la, espesyalman si yo deklanche enkyetid oswa ensekirite. Kòm repons, ou ka difize sitiyasyon an ak yon kòmantè aleje tankou, "Mèsi pou enfòmasyon an!" oswa enjekte yon ti kras nan imè lè w di, "Oh, mwen pa te gen okenn lide! Devine mwen pral jwi fars bon gou sa a san kilpabilite!” Lè w kenbe yon ton pozitif epi jwi repa ou an konfyans, ou fè reklamasyon dwa w pou pran plezi nan plezi fèt yo san jijman.

Sonje byen, kle nan navige sitiyasyon sa yo se etabli ak ranfòse limit ou ak konpasyon ak assertivite. Anbrase valè ou pi lwen pase aparans fizik ak detounen konvèsasyon nan direksyon plis siyifikatif sijè pral ede kreye yon atmosfè jou ferye konsantre sou lajwa, koneksyon, ak akseptasyon pwòp tèt ou.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

K: Kouman pou mwen reponn kòmantè ki gen rapò ak kò pandan jou ferye yo?

A: Rekonèt entansyon an, eksprime malèz ou, epi redireksyon konvèsasyon an nan yon sijè diferan ke ou konfòtab diskite.

K: Ki jan mwen ka deplase konsantre nan soti nan aparans fizik nan kalite ki gen plis sans?

A: Lè diskisyon ki gen rapò ak kò a leve, mete aksan sou kalite enteryè tankou karismatik, jantiyès, oswa nenpòt lòt atribi pozitif nan moun y ap diskite.

K: Kisa mwen ta dwe fè si yon moun fè kòmantè ki gen rapò ak manje ki deklanche m?

A: Reponn ak imè oswa lejè, revandike dwa w pou jwi repa ou san yo pa koupab oswa jijman.

Sous:

– Nitrisyon san limit nan Los Angeles (www.limitlessnutritionla.com)