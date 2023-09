Ki jan yo ranpli liy lan Night Elf Heritage Quest nan World of Warcraft

Liy demand Night Elf Heritage nan World of Warcraft ofri jwè yo opòtinite pou yo touche yon seri zam espesyal. Sepandan, yon sèl demand an patikilye, "Stepping into the Shadows," te lakòz konfizyon ak fristrasyon pou jwè yo. Men yon gid sou kijan pou konplete avèk siksè demand sa a epi kontinye ak liy demand Night Elf Heritage.

Nan "Stepping into the Shadows," jwè yo oblije etenn sis Felflame Braziers epi "dekouvri sa ki kache nan pwofondè Shadow Hold." Objektif prensipal demand sa a se eskòte Maiev Shadowsong atravè Shadow Hold. Li enpòtan sonje ke Maiev mache nan yon vitès trè dousman, ak jwè yo dwe rete bò kote l 'pandan tout demand la.

Pandan eskòt la, jwè yo dwe rete nan bòl ble ki antoure Maiev. Si w kite bòl la, sa pral lakòz Maiev reprimande jwè a epi kanpe pou kèk moman jiskaske yo retounen. Si jwè yo kite bòl la pou yon peryòd tan ki pwolonje, yo pral bezwen abandone demand la epi kòmanse sou.

Kòm jwè yo travèse Shadow Hold ak Maiev, yo dwe tou etenn vèt Felflame Braziers ke li montre sou wout la. Yon fwa ke sis brasero yo te etenn ak jwè yo rive anba a nan Shadow Hold, yo pral resevwa kredi pou ranpli demand la.

Li enpòtan sonje ke jwè yo pa ka touye Orc Warlock yo te rele Cultist Nethus, ki sitiye nan pati anba a nan Shadow Hold, anvan eskòte Maiev tout wout la desann. Jwè yo dwe rete bò kote Maiev jiskaske yo rive nan Cultist Nethus.

Si jwè yo erè defèt Cultist Nethus anvan yo fini eskòt la, yo pral bezwen abandone demand la epi kòmanse sou. Sepandan, yon fwa "Stepping into the Shadows" fini avèk siksè, rès la nan chèn rechèch la konsiste sitou nan sinematik ak objektif fasil.

Konplete liy demand Night Elf Heritage a kapab yon defi, men ak gid sa a, jwè yo pral kapab navige nan "Stepping into the Shadows" epi kontinye sou vwayaj yo pou touche Night Elf Heritage zam.

Sous: Dot Esports