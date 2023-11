By

Ki jan pwopriyetè Walmart yo rich?

Nan domèn jeyan Yo Vann an Detay, Walmart te gouvènen depi lontan. Avèk rezo etandu li yo nan magazen ak ofrann pwodwi vaste, konpayi an te rasanble yon kantite lajan enkwayab nan richès pandan ane yo. Men, jis ki jan rich yo mèt pwopriyete yo nan sa a Behemoth Yo Vann an Detay? Ann pran yon gade pi pre.

Fanmi Walton, desandan fondatè Walmart a, Sam Walton, se pwopriyetè prensipal konpayi an. Apati 2021, yo estime richès kolektif fanmi an anviwon $247 milya dola, sa ki fè yo youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan. Figi stupéfiants sa a se lajman akòz pwopriyetè yo nan Walmart, ki rete pi gwo revandè nan mond lan.

Li enpòtan pou sonje ke richès fanmi Walton a pa menm distribye nan mitan manm li yo. Fòtin fanmi an divize pa plizyè moun, ak kat pitit Sam Walton yo - Jim, Alice, Rob, ak Lukas - ki te benefisyè prensipal yo. Chak nan yo kenbe yon gwo poto nan konpayi an, kontribye nan richès imans yo.

FAQ:

K: Ki jan fanmi Walton akimile richès yo?

A: Richès fanmi Walton a prensipalman soti nan pwopriyetè yo nan Walmart. Kòm konpayi an grandi ak elaji, se konsa te fè fòtin yo.

K: Ki jan richès fanmi Walton konpare ak lòt bilyonè yo?

A: Fanmi Walton toujou klase pami moun ki pi rich nan mond lan. Sepandan, richès yo depase pa lòt bilyonè tankou Jeff Bezos, Elon Musk, ak Bill Gates.

K: Ki enpak richès fanmi Walton genyen?

A: Richès imans fanmi Walton te pèmèt yo egzèse gwo enfliyans nan divès esfè, tankou filantropik ak politik. Yo te patisipe nan anpil inisyativ charitab e yo te fè gwo kontribisyon politik.

An konklizyon, pwopriyetè Walmart, fanmi Walton, yo ekstrèmman rich, ak yon valè nèt yo estime a $247 milya dola. Gwo fòtin yo se yon temwayaj nan siksè nan Walmart kòm yon jeyan Yo Vann an Detay. Kòm konpayi an kontinye ap pwospere, li posib ke richès fanmi Walton a pral sèlman grandi pi lwen, solidifye estati yo kòm youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan.