Ki jan moun rich pwopriyetè Walmart yo?

Nan domèn jeyan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm youn nan konpayi ki gen plis siksè ak enfliyan nan mond lan. Avèk gwo rezo magazen li yo ak prezans sou entènèt, li pa etone ke pwopriyetè Walmart yo te rasanble konsiderab richès. Ann fouye nan fòtin yo nan moun ki dèyè pisan mezon dacha komèsyal sa a.

Fanmi Walton, desandan fondatè Walmart a, Sam Walton, se pwopriyetè prensipal konpayi an. Apati 2021, yo estime richès kolektif fanmi an anviwon $247 milya dola, sa ki fè yo youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan. Fòtin imans sa a se sitou akòz aksyon an komen yo nan Walmart, ki reprezante yon pòsyon enpòtan nan richès yo.

Se richès fanmi Walton prensipalman mare ak pwopriyetè aksyon Walmart yo. Fanmi an posede apeprè 50% nan aksyon eksepsyonèl Walmart yo, sa ki ba yo kontwòl sibstansyèl sou operasyon ak direksyon konpayi an. Kòm pri aksyon Walmart a te monte pandan ane yo, se konsa tou te richès fanmi Walton.

FAQ:

K: Ki moun ki pwopriyetè Walmart?

A: Pwopriyetè prensipal Walmart yo se manm fanmi Walton, desandan fondatè konpayi an, Sam Walton.

K: Konbyen fanmi Walton vo?

A: Apati 2021, yo estime richès kolektif fanmi Walton a anviwon $247 milya dola.

K: Ki jan fanmi Walton te rasanble richès yo?

A: Richès fanmi Walton a se prensipalman sòti nan aksyon an komen yo nan Walmart, ki konte pou yon pòsyon enpòtan nan fòtin yo.

Li enpòtan sonje ke vas richès fanmi Walton a te yon sijè nan deba ak kritik. Gen kèk diskite ke fòtin imans fanmi an mete aksan sou inegalite richès k ap grandi nan sosyete a. Men, pa gen okenn nye enpak ak siksè nan Walmart kòm yon jeyan Yo Vann an Detay, ak richès nan pwopriyetè li yo reflete triyonf sa a.

An konklizyon, pwopriyetè Walmart, fanmi Walton, se pami moun ki pi rich nan mond lan, ak yon richès kolektif anviwon $247 milya dola. Paj an komen yo nan Walmart te pouse fòtin yo nan yon wotè estrawòdinè, solidifye pozisyon yo kòm jwè kle nan endistri mondyal la detay.