Astwofizisyen Brian May, pi byen konnen kòm jwè gita pou gwoup rock lejand Queen, te fè kontribisyon enpòtan nan misyon OSIRIS-REx NASA. Me, ki moun ki gen yon doktora nan astrofizik, te patisipe nan kat astewoyid Bennu a, ki se misyon an mete rekipere yon echantiyon nan.

Kolaborasyon Me ak NASA te kòmanse an 2015 lè li te travay nan misyon New Horizons, ki te voye yon veso espasyèl vole pa Pliton. Li te kreye premye imaj stereo bon jan kalite a nan Pliton, montre talan li non sèlman kòm yon mizisyen wòch, men tou kòm yon astrofizisyen.

Pou misyon OSIRIS-REx, May te travay ansanm ak syantis Claudia Manzoni pou kreye imaj reyalis 3D nan misyon espas. Sèvi ak imaj sa yo, May te ede kat Bennu epi jwenn yon zòn aterisaj ki an sekirite pou sond la ki ta kolekte echantiyon astewoyid la. Ekspètiz li ak apwòch inovatè li te enpresyone direktè misyon Dante Lauretta, ki te dekri stereo Me yo kòm yon "gwo zouti" ki te ede nan rechèch pou yon sit aterisaj apwopriye.

Devouman May pou syans ak eksplorasyon espas evidan nan patisipasyon li ak pwojè NASA yo. Pasyon li pou astwonomi te mennen l 'pouswiv yon doktora nan astwofizik, epi li kontinye kontribye nan domèn nan pandan y ap fè kontribisyon dirab nan mond lan nan mizik kòm yon konpoziteur pou Queen.

Aterisaj kapsil echantiyon OSIRIS-REx la nan dezè Utah a 24 septanm pral make yon etap enpòtan nan misyon NASA pou pote yon echantiyon astewoyid tounen sou Latè. Kontribisyon Brian May nan misyon an mete aksan sou entèseksyon inik nan mizik ak syans, montre talan yo ak enterè divès moun nan aktivite yo pi lwen pase domèn prensipal yo nan ekspètiz.

