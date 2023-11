By

Konbyen Walmart pèdi nan vòl?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, vòl se yon reyalite malere ke konpayi yo dwe fè fas ak. Youn nan pi gwo détaillants nan mond lan, Walmart, pa gen okenn eksepsyon. Avèk plizyè milye magazen ki gaye atravè mond lan, jeyan an detay yo ap fè fas ak pèt enpòtan akòz vòl chak ane. Men, jis konbyen Walmart pèdi nan vòl?

Dapre dènye rapò, Walmart pèdi dè milya de dola chak ane akòz vòl. An reyalite, li estime ke konpayi an pèdi anviwon $ 3 milya chak ane pou vòlè pou kont li. Figi estrawòdinè sa a mete aksan sou echèl pwoblèm Walmart fè fas a nan konbat vòl.

FAQ:

K: Kisa vòl ye?

A: Vòl refere a zak la pran pwopriyete yon lòt moun san pèmisyon yo, ak entansyon an pou pèmanan anpeche yo nan li.

K: Ki jan Walmart defini vòl?

A: Walmart defini vòl kòm pran san otorizasyon nan machandiz, lajan, oswa pwopriyete ki fè pati konpayi an oswa kliyan li yo.

K: Ki kalite prensipal vòl Walmart fè fas a?

A: Walmart prensipalman fè fas ak de kalite vòl: vòl nan boutik, ki enplike kliyan vòlè machandiz, ak vòl anplwaye, ki enplike anplwaye malonèt vòlè nan konpayi an.

K: Ki jan Walmart konbat vòl?

A: Walmart anplwaye divès estrateji pou konbat vòl, tankou itilizasyon kamera siveyans, pèsonèl sekirite, ak teknoloji avanse anti-vòl. Yo travay kole kole ak ajans ki fè respekte lalwa pou pouswiv vòlè yo.

K: Èske vòl afekte pri Walmart yo?

A: Wi, vòl gen yon enpak sou pri Walmart yo. Pèt yo fèt akòz vòl yo finalman pase nan kliyan yo atravè pri ki pi wo pou konpanse pèt finansye yo.

Gwosè pèt vòl Walmart yo souliye enpòtans pou mete ann aplikasyon mezi sekirite efikas. Konpayi an envesti anpil nan sistèm siveyans, pèsonèl sekirite, ak teknoloji anti-vòl pou anpeche vòl ak pwoteje byen li yo. Sepandan, malgre efò sa yo, vòl rete yon defi kontinyèl pou jeyan an detay.

An konklizyon, Walmart fè fas a pèt enpòtan akòz vòl, ak yon estime $ 3 milya pèdi chak ane pou vòlè pou kont li. Konpayi an kontinye bay priyorite mezi sekirite pou konbat vòl ak minimize enpak li sou pri. Lè w envesti nan teknoloji avanse ak kolabore ak ajans ki fè respekte lalwa, Walmart fè efò pou kreye yon anviwonman fè makèt ki pi an sekirite pou kliyan li yo pandan y ap pwoteje liy anba a.