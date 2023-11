By

Konbyen mèt Walmart fè yon ane?

Nan domèn jeyan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm youn nan konpayi ki pi enfliyan ak pwofitab nan mond lan. Avèk rezo vaste li yo nan magazen ak prezans sou entènèt, Walmart te vin tounen yon non nan kay la sinonim ak konvenyans ak abòdab. Natirèlman, kiryozite rive konsènan siksè finansye pwopriyetè konpayi an, kòm anpil moun mande jis konbyen pwopriyetè Walmart fè nan yon ane.

Pwopriyetè Walmart a: yon ti entwodiksyon

Anvan ou fouye nan spesifik salè pwopriyetè a, li enpòtan pou w konprann ki moun ki egzakteman ki alatèt anpi an detay sa a. Walmart te fonde pa Sam Walton an 1962 e kounye a se posede pa fanmi li atravè divès antite, ki gen ladan Walton Family Holdings Trust. Se fanmi Walton li te ye pou gwo poto li nan konpayi an, ak plizyè manm fanmi ki patisipe aktivman nan jesyon ak operasyon li yo.

Richès Pwopriyetè Walmart la

Dapre dènye done ki disponib yo, pwopriyetè aktyèl Walmart, fanmi Walton, te rasanble yon fòtin stupéfiants. Dapre tracker bilyonè an tan reyèl Forbes a, valè nèt konbine fanmi Walton a depase 200 milya dola. Sa fè yo youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan.

Salè Anyèl

Pandan ke li difisil pou detèmine kantite egzak pwopriyetè Walmart la fè nan yon ane, li evidan ke richès yo kontinye grandi anpil. Richès fanmi Walton a prensipalman soti nan aksyon an komen yo nan Walmart, ki jenere dividann enpòtan ak pwogrè kapital. Salè sa yo, ansanm ak lòt envestisman ak antrepriz biznis, kontribye nan revni anyèl yo.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki jan revni pwopriyetè Walmart a konpare ak lòt bilyonè yo?

A: Revni pwopriyetè Walmart la mete yo pami moun ki pi rich nan mond lan, ak valè nèt yo toujou plase nan pi wo nivo milyardèr yo.

K: Èske revni pwopriyetè Walmart a varye?

A: Revni pwopriyetè Walmart a ka varye de ane an ane akòz faktè tankou chanjman nan pèfòmans konpayi an, fluctuations mache dechanj, ak rezilta envestisman.

K: Èske gen nenpòt efò filantwopi pwopriyetè Walmart la?

A: Wi, fanmi Walton se li te ye pou jefò filantwopi yo. Yo te etabli plizyè fondasyon charitab ak inisyativ ki vize a edikasyon, anviwònman dirab, ak devlopman kominote a.

An konklizyon, pandan ke revni anyèl egzak pwopriyetè Walmart a ka difisil pou detèmine, richès yo pa nye anpil. Pwopriyetè Walmart nan fanmi Walton te pouse yo nan nivo siperyè moun ki pi rich nan mond lan, simante plas yo nan annal istwa detay yo.