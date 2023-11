Konbyen fanmi Walmart fè chak jou?

Nan domèn Yo Vann an Detay, kèk non gen menm pwa ak Walmart. Avèk rezo vas magazen li yo ak prezans sou entènèt, konpayi an te vin tounen yon pisans mondyal. Men, èske w te janm mande jis konbyen lajan fanmi Walmart fè chak jou? Ann fouye nan nimewo yo epi fè kèk limyè sou sijè sa a curieux.

Fanmi Walmart, souvan refere li kòm fanmi Walton, se youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan. Fòtin yo se prensipalman sòti nan aksyon an komen yo nan Walmart Inc., Kòporasyon an detay miltinasyonal ki te fonde pa Sam Walton an 1962. Richès fanmi an distribye pami plizyè manm, tankou Alice Walton, Jim Walton, ak Rob Walton, pami lòt moun.

Dapre tracker bilyonè an tan reyèl Forbes, valè nèt konbine fanmi Walmart yo estime anviwon $200 milya dola. Figi stupéfiants sa a fè yo youn nan fanmi ki pi rich sou planèt la. Sepandan, li enpòtan sonje ke valè nèt sa a pa menm ak revni chak jou yo.

Pou kalkile revni chak jou yo, nou bezwen konsidere plizyè faktè tankou envèstisman, dividann, ak lòt sous revni. Malerezman, enfòmasyon presi konsènan revni chak jou yo pa disponib fasilman. Sepandan, li an sekirite pou asime ke salè chak jou yo se sibstansyèl, bay gwosè a ak rentabilité nan Walmart.

FAQ:

K: Ki valè nèt?

A: Valè nèt se valè total byen yon moun oswa yon antite mwens responsablite yo. Li se yon mezi richès ak pozisyon finansye.

K: Ki jan yo distribye richès fanmi Walmart?

A: Richès fanmi Walmart distribye pami plizyè manm fanmi, ak pi gwo pòsyon ki te genyen Alice Walton, Jim Walton, ak Rob Walton.

K: Èske gen lòt sous revni pou fanmi Walmart?

A: Pandan ke majorite richès yo soti nan aksyon an komen yo nan Walmart, fanmi an ka gen tou envestisman nan lòt biznis ak byen ki jenere revni adisyonèl.

An konklizyon, byenke nou pa ka bay yon figi egzak pou revni fanmi Walmart chak jou, li se san dout sibstansyèl akòz gwo valè nèt yo. Kòm jeyan an detay kontinye ap pwospere, richès fanmi an gen anpil chans pou grandi, solidifye pozisyon yo kòm youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan.