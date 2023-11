By

Konbyen Shingrix koute nan Walmart?

Si w ap chèche pran vaksen kont zona, youn nan vaksen ki pi efikas ak rekòmande se Shingrix. Sepandan, anvan ou pran vaksen an, li enpòtan pou konsidere pri a. Walmart, youn nan pi gwo chenn an detay nan Etazini, ofri Shingrix nan famasi li yo. Ann pran yon gade pi pre konbyen koute Shingrix nan Walmart ak kèk kesyon yo poze souvan ki gen rapò ak vaksen an.

Pri Shingrix nan Walmart:

Apati [dat aktyèl la], pri a nan Shingrix nan Walmart se apeprè $ 155 pou chak dòz. Vaksen an mande de dòz, kidonk pri total pou kou vaksinasyon konplè a ta dwe anviwon $310. Li se vo anyen ke pri sa yo ka varye yon ti kras depann sou kote a ak nenpòt pwomosyon kontinyèl oswa rabè.

KESYON MOUN POZE SOUVAN:

1. Ki sa ki Shingrix?

Shingrix se yon vaksen ki itilize pou anpeche zona, yon gratèl ki fè mal ki te koze pa viris varisèl-zoster la. Li trè rekòmande pou moun ki gen laj 50 ak plis, paske yo gen yon pi gwo risk pou yo devlope zona.

2. Èske Shingrix kouvri pa asirans?

Pifò plan asirans kouvri pri a nan Shingrix, men li toujou rekòmande pou tcheke avèk founisè asirans ou a pou konfime detay kouvèti asirans lan. Pati D Medicare kouvri Shingrix tou.

3. Èske gen nenpòt kritè kalifikasyon pou resevwa vaksen Shingrix la?

Shingrix rekòmande pou moun ki gen laj 50 an oswa plis, kèlkeswa si yo te gen bardo nan tan lontan oswa si yo te resevwa pi gran vaksen kont zona, Zostavax.

4. Èske Shingrix disponib san yon preskripsyon?

Non, Shingrix pa disponib san yon preskripsyon. W ap bezwen konsilte yon pwofesyonèl swen sante ki ka evalye kalifikasyon w epi bay yon preskripsyon pou vaksen an.

5. Èske gen nenpòt efè segondè nan Shingrix?

Tankou nenpòt vaksen, Shingrix ka lakòz efè segondè. Efè segondè ki pi komen yo enkli doulè ak anfle nan sit piki a, osi byen ke fatig, doulè nan misk, maltèt, ak lafyèv. Efè segondè sa yo jeneralman modere ak tanporè.

An konklizyon, si w ap konsidere pran vaksen kont zona, Shingrix se yon opsyon trè rekòmande. Nan Walmart, pri a nan Shingrix se apeprè $ 155 pou chak dòz, totalize anviwon $ 310 pou kou vaksinasyon konplè. Sonje konsilte ak founisè swen sante ou pou detèmine si Shingrix apwopriye pou ou epi pou adrese nenpòt enkyetid oswa kesyon ou ka genyen.