Konbyen yon pwopriyetè Walmart fè yon ane?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm yon behemoth, li te ye pou magazen masiv li yo ak ofrann pwodwi vaste. Avèk plis pase 11,000 magazen atravè lemond, se pa etonan ke anpil moun ap mande tèt yo sou siksè finansye moun ki posede ak opere gran detay sa yo. Se konsa, jis konbyen yon pwopriyetè Walmart fè nan yon ane?

Konprann pwopriyetè Walmart

Anvan ou fouye nan salè yon pwopriyetè Walmart, li enpòtan pou w konprann estrikti konpayi an. Walmart se yon sosyete k ap fè kòmès piblik, sa vle di aksyonè ki posede aksyon konpayi an. Aksyonè sa yo ka gen ladan envestisè endividyèl, envestisè enstitisyonèl, e menm anplwaye atravè plan achte stock. Se poutèt sa, salè yon pwopriyetè Walmart yo pa sèlman detèmine pa pèfòmans nan yon sèl magazen, men pito pa valè a nan aksyon yo nan konpayi an.

Salè Pwopriyetè Walmart yo

Revni yon pwopriyetè Walmart ka varye anpil selon kantite aksyon yo posede ak pèfòmans konpayi an. Apati 2021, fanmi Walton, desandan fondatè Walmart a, Sam Walton, se majorite aksyonè konpayi an. Dapre Forbes, yo estime richès konbine fanmi Walton a plis pase 200 milya dola. Sepandan, li enpòtan sonje ke richès sa a pa sèlman sòti nan pwopriyetè yo nan Walmart, paske yo te divèsifye envèstisman yo pandan ane yo.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Èske nenpòt moun ka vin yon pwopriyetè Walmart?

A: Wi, nenpòt moun ka vin yon pwopriyetè Walmart lè yo achte aksyon nan aksyon konpayi an atravè yon kont Brokerage.

K: Èske tout pwopriyetè Walmart fè menm kantite lajan an?

A: Non, salè pwopriyetè Walmart yo varye selon kantite aksyon yo posede ak pèfòmans konpayi an.

K: Èske gen lòt fason pou fè lajan nan pwopriyetè Walmart?

A: Wi, Walmart peye dividann bay aksyonè li yo, ki ka bay revni adisyonèl.

An konklizyon, salè yon pwopriyetè Walmart yo pa fasil pou kwantifye paske yo depann de plizyè faktè tankou kantite aksyon yo posede ak pèfòmans konpayi an. Pandan ke fanmi Walton an, kòm aksyonè majorite, te rasanble gwo richès nan pwopriyetè Walmart yo, li enpòtan sonje ke sa a se pa ka a pou tout pwopriyetè Walmart.