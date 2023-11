Konbyen timoun Walmart yo vo?

Nan domèn jeyan Yo Vann an Detay, Walmart te gen lontan yon non nan kay la. Avèk siksè masiv li, fanmi Walton, ki te fonde ak posede konpayi an, te vin youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan. Men, sa ki sou jenerasyon an pi piti nan Waltons? Konbyen timoun Walmart yo vo?

Timoun Walmart yo, ke yo rele tou eritye Walton yo, se pitit fondatè Walmart yo, Sam ak Helen Walton. Se richès fanmi an prensipalman sòti nan aksyon an komen yo nan Walmart, ki estime a anviwon 50%. Apati 2021, fanmi Walton konsidere kòm youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan, ak yon valè nèt konbine plis pase 200 milya dola.

Valè egzak chak timoun Walmart varye, paske li depann de avantaj endividyèl yo nan konpayi an. Sepandan, yo estime ke kat pitit Sam ak Helen Walton - Rob, Jim, Alice, ak defen John - gen yon valè nèt ki sòti nan $ 60 a $ 70 milya chak. Chif sa yo mete yo pami moun ki pi rich nan mond lan.

FAQ:

K: Ki jan timoun Walmart yo eritye richès yo?

A: Timoun Walmart yo te eritye richès yo atravè aksyon an komen yo nan Walmart, ki te fonde pa paran yo, Sam ak Helen Walton.

K: Èske timoun Walmart yo patisipe nan jesyon Walmart?

A: Pandan ke timoun yo Walmart yo te kenbe divès pozisyon nan konpayi an, yo pa patisipe aktivman nan jesyon an jou-a-jou. Walmart se prensipalman dirije pa yon ekip jesyon pwofesyonèl.

K: Èske timoun Walmart yo filantwopik?

A: Wi, timoun Walmart yo te patisipe nan inisyativ filantwopik. Yo te etabli fondasyon charitab e yo te bay yon kantite lajan enpòtan nan divès kòz ak òganizasyon.

K: Ki jan richès timoun Walmart yo konpare ak lòt bilyonè yo?

A: Timoun Walmart yo se pami moun ki pi rich nan mond lan. Sepandan, valè nèt yo toujou pi ba pase kèk lòt bilyonè enpòtan, tankou Jeff Bezos ak Elon Musk.

An konklizyon, timoun Walmart yo, kòm eritye fòtin Walmart, posede yon gwo richès. Pati an komen yo nan konpayi an te pouse yo nan tèt yo nan klasman richès mondyal yo. Pandan ke valè nèt egzak yo ka varye, pa gen okenn nye ke timoun Walmart yo vo plizyè milya dola endividyèlman, sekirize plas yo nan mitan moun ki pi rich nan mond lan.