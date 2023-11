By

Konbyen fwa ou ka jwenn COVID?

Pandan pandemi COVID-19 la ap kontinye afekte kominote atravè lemond, anpil moun ap mande konbyen fwa yo ka pran viris la. Avèk nouvo varyant k ap parèt ak enfeksyon dekouvèt ki fèt, konprann potansyèl pou plizyè enfeksyon enpòtan anpil. Ann fouye nan sijè sa a epi adrese kèk kesyon yo poze souvan.

FAQ:

K: Èske ou ka jwenn COVID-19 plis pase yon fwa?

A: Wi, li posib pou kontrakte COVID-19 plis pase yon fwa. Pandan ke ra, reinfeksyon yo te rapòte. Sepandan, severite reenfeksyon an souvan pi modere konpare ak premye enfeksyon an.

K: Ki sa ki se yon enfeksyon zouti?

A: Yon enfeksyon dekouvèt refere a kontrakte COVID-19 apre yo fin pran vaksen an nèt. Ka sa yo jeneralman mwens grav, ak moun ki pran vaksen yo ki gen sentòm ki pi modere oswa ki san sentòm.

K: Èske reinfeksyon ak enfeksyon zouti komen?

A: Non, reinfeksyon ak enfeksyon zouti yo relativman ra. Majorite moun ki te gen COVID-19 oswa ki te resevwa vaksen konplè yo pwoteje kont maladi grav ak entène lopital.

K: Poukisa re-enfeksyon ak enfeksyon zouti rive?

A: Reyinfeksyon ka rive lè repons iminitè a nan premye enfeksyon an bese sou tan, oswa lè yon nouvo varyant parèt ki evade rekonesans sistèm iminitè a. Enfeksyon dekouvèt yo ka rive akòz plizyè faktè, tankou repons iminitè moun nan, efikasite vaksen an kont varyasyon espesifik, oswa ekspoze a yon chaj viral segondè.

K: Kouman mwen ka diminye risk pou yo re-enfeksyon oswa enfeksyon zouti?

A: Pou minimize risk la, li enpòtan pou swiv direktiv sante piblik, tankou pran vaksen, pratike bon ijyèn men, mete mask nan kote ki gen anpil moun, epi kenbe distans fizik ak lòt moun.

An konklizyon, byenke li posib pou kontrakte COVID-19 plis pase yon fwa, reinfeksyon ak enfeksyon zouti yo relativman ra. Gravite enfeksyon ki vin apre yo souvan pi modere, espesyalman pou moun ki te pran vaksen an. Sepandan, li esansyèl pou nou rete vijilan epi kontinye swiv mezi prevantif rekòmande pou diminye risk enfeksyon an epi pwoteje tèt nou ak lòt moun kont viris la.