Konbyen timoun pwopriyetè Walmart te genyen?

Nan domèn jeyan Yo Vann an Detay, Walmart te gen lontan yon non nan kay la. Te fonde pa Sam Walton an 1962, konpayi an te grandi pou vin pi gwo revandè nan mond lan. Kòm figi a dèyè anpi mondyal sa a, anpil moun kirye sou lavi pèsonèl nonm ki te kòmanse li tout. Yon kesyon ki souvan parèt se: konbyen timoun Sam Walton te genyen?

Sam Walton, fondatè Walmart, te gen yon total kat timoun. Premye pitit li a, Samuel Robson Walton, te fèt an 1944. Rob Walton, jan yo konnen li souvan, te jwe yon wòl enpòtan nan kwasans ak siksè Walmart. Li te sèvi kòm prezidan konpayi an soti nan 1992 a 2015, swiv tras papa l '.

John Thomas Walton, dezyèm pitit Sam Walton, te fèt an 1946. Trajikman, John Walton te mouri nan yon aksidan avyon an 2005. Malgre lanmò li anvan lè, enpak li sou konpayi an ak efò filantwopi fanmi l 'yo ap toujou sonje.

Jim Walton, twazyèm pitit Sam Walton, te fèt an 1948. Kounye a li se yon manm konsèy administrasyon Walmart epi li jwe yon wòl aktif nan jesyon konpayi an. Li te ye pou nati ki ba li, Jim te fè kontribisyon enpòtan nan biznis fanmi an.

Pi piti nan pitit Sam Walton a se Alice Walton, ki fèt an 1949. Pandan ke li pa te patisipe dirèkteman nan operasyon yo chak jou nan Walmart, Alice te fè yon non pou tèt li kòm yon pèseptè atizay ak filantwòs. Li te fonde Crystal Bridges Museum of American Art nan Bentonville, Arkansas, ki montre gwo koleksyon li.

FAQ:

K: Ki moun ki pwopriyetè Walmart?

A: Fondatè Walmart se te Sam Walton. Sepandan, depi li te pase an 1992, pwopriyetè nan konpayi an te distribye nan mitan eritye l 'yo.

K: Konbyen timoun Sam Walton te genyen?

A: Sam Walton te gen kat pitit: Samuel Robson Walton, John Thomas Walton, Jim Walton, ak Alice Walton.

K: Èske gen youn nan timoun Sam Walton yo ki enplike nan Walmart?

A: Wi, twa nan timoun Sam Walton yo te patisipe nan Walmart. Rob Walton te sèvi kòm prezidan konpayi an, Jim Walton se yon manm nan konsèy administrasyon an, ak Alice Walton te konsantre sou pwòp antrepriz li, ki gen ladan koleksyon atizay ak filantropik.

K: Ki sa ki Crystal Bridges Museum of American Art?

A: Crystal Bridges Museum of American Art se yon mize ki te fonde pa Alice Walton nan Bentonville, Arkansas. Li abrite yon koleksyon enpòtan nan atizay Ameriken epi li se yon atraksyon kiltirèl popilè.

Kòm eritaj Sam Walton ap viv atravè pitit li yo, Walmart kontinye ap pwospere kòm yon pisan mezon dacha komèsyal yo. Kontribisyon pitit li yo te san dout jwe yon wòl enpòtan nan fòme siksè konpayi an ak enpak sou mond lan nan detay.