Konbyen tan yon vaksen bardo bon pou?

Pa [Non ou]

[Vil, Eta] – Shingles, ke yo rele tou èpès zoster, se yon enfeksyon viral douloure ki te koze pa viris varicella-zoster, menm viris ki lakòz varisèl la. Li anjeneral afekte granmoun aje ak moun ki gen sistèm iminitè febli. Pou anpeche kondisyon feblès sa a, gen yon vaksen zona ki disponib. Men, konbyen tan pwoteksyon kont vaksen sa a dire? Ann chèche konnen.

Vaksen bardo a, ke yo rele tou Zostavax, se te premye vaksen an te apwouve pa US Food and Drug Administration (FDA) pou anpeche zona. Sepandan, an 2017, yo te prezante yon nouvo vaksen ki pi efikas ki rele Shingrix. Shingrix se kounye a vaksen pi pito Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) rekòmande pou prevansyon zona.

Konbyen tan vaksen Shingrix la bay pwoteksyon?

Dapre CDC a, vaksen Shingrix la bay gwo pwoteksyon kont zona ak konplikasyon li yo. Esè klinik yo te montre ke vaksen an se plis pase 90% efikas nan anpeche zona nan moun ki gen laj 50 ak plis. Pwoteksyon ki ofri pa vaksen Shingrix la dire plizyè ane, ak etid ki montre ke li rete trè efikas pou omwen kat ane apre vaksinasyon an.

Èske gen yon bezwen pou yon piki rapèl?

Pandan ke vaksen Shingrix la bay pwoteksyon ki dire lontan, CDC rekòmande yon dezyèm dòz pou asire efikasite maksimòm. Dezyèm dòz la ta dwe administre de a sis mwa apre premye dòz la. Piki rapèl la ede amelyore ak pwolonje repons iminitè a, bay pwoteksyon kontinyèl kont zona.

Ki sa ki sou pi gran vaksen an, Zostavax?

Zostavax, pi gran vaksen kont bardo a, toujou disponib men li pa opsyon pi pito ankò. Zostavax bay pwoteksyon kont zona pou apeprè senk ane, men efikasite li diminye apre yon sèten tan. Si ou te deja resevwa vaksen Zostavax, CDC rekòmande pou pran vaksen Shingrix pou asire pi bon pwoteksyon kont zona.

An konklizyon, vaksen Shingrix la trè efikas nan anpeche zona ak konplikasyon li yo. Avèk pwoteksyon ki dire lontan li yo, moun ka jwi lapè nan tèt ou pandan plizyè ane apre vaksinasyon an. Sonje konsilte ak founisè swen sante w la pou detèmine pi bon orè vaksinasyon pou ou epi asire w resevwa enfòmasyon ki pi ajou konsènan prevansyon zona.

FAQ:

K: Ki sa ki se bardo?

A: Zona se yon enfeksyon viral ki fè mal ki te koze pa viris varisèl-zoster, menm viris ki lakòz varisèl la.

K: Ki sa ki vaksen Shingrix la?

A: Vaksen Shingrix la se yon vaksen trè efikas FDA apwouve pou anpeche zona. Li se vaksen pi pito CDC a rekòmande.

K: Konbyen tan vaksen Shingrix la bay pwoteksyon?

A: Vaksen Shingrix la bay gwo pwoteksyon kont zona pandan omwen kat ane apre vaksinasyon an.

K: Èske mwen bezwen yon piki rapèl?

A: Wi, CDC rekòmande yon dezyèm dòz vaksen Shingrix la pou asire efikasite maksimòm. Dezyèm dòz la ta dwe administre de a sis mwa apre premye dòz la.

K: Ki sa ki sou pi gran vaksen an, Zostavax?

A: Zostavax toujou disponib men se pa opsyon ki pi pito ankò. Li bay pwoteksyon kont zona pou apeprè senk ane, men efikasite li diminye apre yon sèten tan. Li rekòmande pou pran vaksen Shingrix pou pi bon pwoteksyon.