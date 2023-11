By

Konbyen tan vaksen kont grip la dire?

Pa

Pandan sezon grip la ap pwoche, anpil moun ap konsidere pran vaksen pou pwoteje tèt yo ak moun yo renmen yo kont viris grip la. Sepandan, yon kesyon komen ki parèt se, "Konbyen tan vaksen kont grip la dire?" Konprann dire pwoteksyon vaksen kont grip la bay li enpòtan anpil pou detèmine lè pou pran vaksen ak konbyen fwa.

Ki sa ki vaksen kont grip la?

Vaksen grip la, ke yo rele tou vaksen grip la, se yon mezi prevantif ki fèt pou pwoteje moun kont viris grip la. Li gen tansyon inaktive oswa febli nan viris la, ki ankouraje sistèm iminitè a pwodui antikò ki goumen kont viris la.

Konbyen tan vaksen kont grip la bay pwoteksyon?

Vaksen kont grip la anjeneral bay pwoteksyon pou dire yon sezon grip, ki dire soti nan otòn rive nan kòmansman sezon prentan. Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) rekòmande pou pran vaksen anvan sezon grip la kòmanse, paske li pran apeprè de semèn pou kò a devlope iminite apre li fin resevwa vaksen an.

Poukisa li nesesè pran vaksen an chak ane?

Viris grip la toujou ap evolye, ak nouvo souch ki parèt chak ane. Se poutèt sa, vaksen kont grip la mete ajou chak ane pou enkli tansyon ki pi komen yo espere sikile pandan sezon grip k ap vini an. Lè w pran vaksen an chak ane asire ke moun yo pwoteje kont dènye tansyon viris la.

Èske vaksen kont grip la ka bay iminite pou tout lavi?

Malerezman, vaksen kont grip la pa bay iminite pou tout lavi. Antikò yo pwodwi an repons a vaksen an diminye piti piti ak tan, sa ki fè li nesesè yo resevwa yon nouvo vaksen chak ane pou kenbe pwoteksyon optimal.

Ki moun ki ta dwe pran vaksen an?

CDC rekòmande vaksen kont grip anyèl pou tout moun ki gen sis mwa oswa plis, ak kèk eksepsyon ki ra. Li patikilyèman enpòtan pou moun ki gen plis risk pou yo devlope konplikasyon grav nan grip la, tankou timoun piti, fanm ansent, granmoun aje, ak moun ki gen sèten kondisyon medikal.

An konklizyon, vaksen kont grip la bay pwoteksyon pou yon sezon grip, anjeneral ki dire soti nan otòn rive nan kòmansman sezon prentan. Vaksen anyèl nesesè akòz nati viris grip la k ap chanje tout tan. Lè yo pran vaksen an, moun yo ka redwi anpil risk pou yo trape ak pwopaje grip la, pwoteje tèt yo ak moun ki bò kote yo.

FAQ:

K: Èske vaksen kont grip la ka ba ou grip la?

A: Non, vaksen kont grip la pa ka bay ou grip la. Vaksen an gen souch inaktive oswa febli nan viris la, ki pa kapab lakòz maladi.

K: Ki jan vaksen kont grip la efikas?

A: Efikasite vaksen kont grip la varye de ane a ane, sa depann de kòman li matche ak tansyon sikile yo. Sepandan, menm si vaksen an pa yon match pafè, li ka toujou diminye gravite sentòm yo si yon moun kontra grip la.

K: Ki lè pi bon pou pran vaksen an?

A: CDC rekòmande pou pran vaksen anvan sezon grip la kòmanse, depreferans nan fen mwa oktòb la. Sepandan, li pa janm twò ta pou pran vaksen an, paske sezon grip la ka dire jiska kòmansman sezon prentan.

K: Èske gen nenpòt efè segondè vaksen kont grip la?

A: Efè segondè komen vaksen kont grip la gen ladan doulè nan sit piki a, lafyèv ki ba, ak ti doulè nan kò. Efè segondè grav yo ra.