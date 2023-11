By

Konbyen tan COVID rete pozitif nan kò w?

Pandan pandemi COVID-19 la ap kontinye afekte kominote yo atravè lemond, anpil moun ap mande pou konbyen tan viris la ka rete detektab nan kò yo. Konprann dire rezilta yon tès pozitif COVID-19 enpòtan anpil pou moun, pwofesyonèl swen sante yo, ak otorite sante piblik yo sanble. Ann fouye nan sijè sa a epi adrese kèk kesyon yo poze souvan.

Konbyen tan COVID-19 ka detekte nan kò a?

Dire COVID-19 ka detekte nan kò a varye de moun a moun. Dapre Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), pifò moun ki gen viris la pral teste pozitif nan premye jou apre enfeksyon an. Sepandan, viris la ka rete detektab pou jiska twa mwa nan kèk ka, espesyalman nan moun ki gen sistèm iminitè febli oswa moun ki fè eksperyans yon maladi pwolonje.

Ki faktè ki enfliyanse dire rezilta yon tès pozitif?

Plizyè faktè ka enfliyanse konbyen tan COVID-19 rete detekte nan kò a. Men sa yo enkli gravite enfeksyon an, repons iminitè moun nan, ak kalite tès yo itilize pou deteksyon an. Tès PCR, ki detekte materyèl jenetik viris la, yo jeneralman pi sansib epi yo ka detekte viris la pou yon peryòd tan ki pi long konpare ak tès antijèn rapid, ki detekte pwoteyin viral espesifik.

Èske yon moun ka toujou gaye viris la apre tès la pozitif?

Wi, li posib pou moun gaye viris la menm apre yo fin teste pozitif. Prezans nan materyèl jenetik viral pa nesesèman endike ke moun nan kontajye. Sepandan, li enpòtan pou swiv konsèy pwofesyonèl swen sante yo ak otorite sante piblik konsènan izolasyon ak pwotokòl karantèn pou anpeche potansyèl pwopagasyon viris la bay lòt moun.

Ki lè yo ka konsidere yon moun ki pa enfektye?

Detèmine lè yon moun pa enfektye ankò depann de plizyè faktè, tankou sentòm, rezilta tès, ak konsèy pwofesyonèl swen sante yo. Anjeneral, moun ki gen sentòm COVID-19 modere ak modere yo ka konsidere kòm ki pa enfektye 10 jou apre sentòm aparisyon yo, depi yo pa gen lafyèv pou omwen 24 èdtan san yo pa itilize medikaman pou diminye lafyèv. Sepandan, moun ki gen maladi grav oswa moun ki gen iminitè ka bezwen yon peryòd izolasyon pi long.

An konklizyon, dire COVID-19 rete detektab nan kò a ka varye de moun an moun. Pandan ke pifò moun pral teste pozitif nan premye jou yo apre enfeksyon, viris la ka pèsiste pou jiska twa mwa nan kèk ka. Li esansyèl pou swiv konsèy pwofesyonèl swen sante yo ak otorite sante piblik yo pou anpeche viris la gaye, menm apre tès pozitif. Rete enfòme, rete an sekirite, epi kontinye bay sante w ak byennèt moun ki bò kote w priyorite.