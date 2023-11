By

Ki jan Walmart ap fè finansyèman?

Walmart, Kòporasyon an detay miltinasyonal, se te yon fòs dominan nan endistri an detay pou dè dekad. Kòm youn nan pi gwo konpayi yo nan mond lan, li natirèl pou mande ki jan Walmart ap mache finansyèman. Ann pran yon gade pi pre nan pèfòmans finansye konpayi an ak fouye nan kèk kesyon yo poze souvan.

Pèfòmans Finansye:

Pèfòmans finansye Walmart te solid nan dènye ane yo. Nan dènye ane fiskal li a, konpayi an rapòte yon revni total de $559 milya dola, yon ogmantasyon de 6.7% konpare ak ane anvan an. Kwasans sa a ka atribiye a plizyè faktè, ki gen ladan gwo lavant e-commerce ak ogmante trafik pye nan magazen fizik yo.

Anplis de sa, revni nèt Walmart pou ane a te kanpe nan $14.9 milya dola, ki montre kapasite li pou jenere pwofi sibstansyèl. Siksè finansye konsistan konpayi an ka atribiye a gwo ranje pwodwi li yo, pri konpetitif, ak jesyon efikas chèn ekipman pou.

KESYON MOUN POZE SOUVAN:

1. Ki sa ki se majiskil sou mache Walmart a?

Majiskil mache refere a valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi nan aksyon. Apati [dat], majiskil sou mache Walmart te kanpe apeprè $400 milya dola, sa ki fè li youn nan konpayi ki gen plis valè mondyal.

2. Konbyen magazen Walmart genyen?

Walmart opere yon gwo rezo magazen atravè lemond. Apati [dat], konpayi an te gen plis pase 11,500 magazen atravè 27 peyi, ki gen ladan mache lakay li, Etazini.

3. Ki jan biznis e-commerce Walmart a fè?

Walmart te fè pwogrè enpòtan nan elaji prezans e-commerce li yo. Avèk akizisyon de revandè sou entènèt Jet.com nan 2016, konpayi an te envesti anpil nan platfòm sou entènèt li yo. Nan dènye ane yo, lavant e-commerce Walmart yo te fè eksperyans gwo kwasans, ak yon ogmantasyon 79% nan dènye ane fiskal la.

4. Ki enpak COVID-19 te genyen sou finans Walmart?

Pandemi COVID-19 la te gen tou de efè pozitif ak negatif sou finans Walmart. Pandan ke konpayi an te fè eksperyans demann ogmante pou atik esansyèl ak makèt, li te fè fas tou depans adisyonèl ki gen rapò ak mezi sekirite ak dezòd chèn ekipman pou. An jeneral, pèfòmans finansye Walmart te rete solid pandan peryòd difisil sa a.

An konklizyon, Walmart kontinye ap pwospere finansyèman, ak kwasans enpresyonan revni ak rentabilité. Kapasite li pou adapte yo ak chanje preferans konsomatè yo ak envesti nan e-commerce te kontribye nan siksè li. Pandan jaden flè an detay evolye, pèfòmans finansye Walmart pral san dout rete yon domèn kle nan enterè pou envestisè yo ak obsèvatè endistri yo sanble.