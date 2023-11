By

Ki jan vaksen kont grip 2023 efikas?

Pandan sezon grip la ap apwoche, anpil moun ap reflechi si pou yo pran vaksen kont grip yo chak ane. Avèk pandemi COVID-19 k ap kontinye, enpòtans pou pwoteje tèt ou kont maladi respiratwa vin pi evidan. Efikasite vaksen kont grip la ka varye de ane a ane akòz nati viris grip la k ap chanje tout tan. Kidonk, ki jan piki grip la efikas pou ane 2023 la?

Dapre Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), efikasite vaksen kont grip la ka varye ant 40% ak 60% nan yon sezon. Sa vle di pran vaksen an diminye anpil risk pou yo trape grip la epi pou w gen sentòm grav. Sepandan, li enpòtan sonje ke efikasite a ka varye selon faktè tankou laj, sante jeneral, ak match ki genyen ant vaksen an ak tansyon yo sikile nan viris la.

FAQ:

K: Kisa vaksen kont grip la ye?

A: Vaksen kont grip la, ke yo rele tou vaksen grip la, se yon vaksen ki ede pwoteje kont viris grip la. Li se tipikman administre chak ane nan moun yo diminye risk pou yo enfeksyon grip.

K: Ki jan vaksen kont grip la travay?

A: Vaksen grip la travay lè li ankouraje sistèm iminitè a pou pwodui antikò kont viris grip la. Antikò sa yo ede kò a rekonèt epi konbat viris la si li ekspoze a li.

K: Èske vaksen kont grip la an sekirite?

A: Wi, piki grip la konsidere kòm san danje pou majorite moun. Efè segondè komen yo ka gen ladan doulè nan sit piki a, lafyèv ki ba, ak doulè nan misk. Efè segondè grav yo ra.

K: Ki moun ki ta dwe pran vaksen kont grip la?

A: CDC rekòmande pou tout moun ki gen sis mwa oswa plis ta dwe pran vaksen kont grip la, espesyalman moun ki gen plis risk pou yo gen konplikasyon, tankou timoun piti, granmoun aje, fanm ansent, ak moun ki gen sèten kondisyon medikal.

An konklizyon, byenke efikasite vaksen grip la pou ane 2023 a ka varye, li rete yon zouti enpòtan nan anpeche pwopagasyon viris grip la epi redwi gravite sentòm yo. Lè w pran vaksen an non sèlman pwoteje tèt ou, men li ede tou pwoteje popilasyon vilnerab yo. Sonje konsilte ak pwofesyonèl swen sante yo pou konsèy pèsonalize epi rete enfòme sou dènye rekòmandasyon yo.