Ki jan Walmart trete kliyan yo?

Nan mond lan konpetitif nan Yo Vann an Detay, sèvis kliyan se esansyèl. Walmart, youn nan pi gwo chenn Yo Vann an Detay globalman, te bati repitasyon li sou bay yon eksperyans fè makèt pozitif pou kliyan li yo. Avèk plis pase 11,000 magazen atravè lemond, konpayi an te aplike divès estrateji pou asire satisfaksyon kliyan yo.

Sèvis Kliyan:

Walmart mete anpil anfaz sou sèvis kliyan, fòmasyon anplwaye li yo pou yo ka zanmitay, konesans ak itil. Kit se ede ak kesyon pwodwi oswa gide kliyan nan magazen an, anplwaye Walmart yo espere bay sèvis siperyè. Konpayi an kwè ke kliyan kontan yo gen plis chans vin kliyan fidèl.

Disponibilite pwodwi:

Walmart fè efò pou kenbe yon pakèt pwodwi pou satisfè bezwen divès kliyan li yo. Soti nan makèt ak elektwonik, rad ak atik nan kay la, jeyan an detay yo vize gen tout bagay anba yon do-kay. Angajman sa a pou disponiblite pwodwi asire ke kliyan yo ka jwenn sa yo bezwen yon fason pratik ak efikas.

Pri ki ba chak jou:

Youn nan prensip debaz Walmart yo ofri pri ki ba chak jou. Konpayi an pwofite gwo rezo li yo ak pouvwa acha pou negosye pri konpetitif ak founisè yo. Lè w bay opsyon abòdab, Walmart gen pou objaktif pou fè makèt aksesib pou tout kliyan, kèlkeswa bidjè yo.

FAQ:

K: Èske Walmart ofri ranbousman oswa echanj?

A: Wi, Walmart gen yon politik retounen kliyan-zanmitay. Pifò atik yo ka retounen nan 90 jou apre acha, swa pou yon ranbousman oswa echanj.

K: Èske pri Walmart matche ak?

A: Wi, Walmart ofri yon garanti matche ak pri. Si yon kliyan jwenn yon pi ba pri pibliye sou yon pwodwi ki idantik, Walmart pral matche ak pri sa a.

K: Èske Walmart gen yon pwogram lwayote?

A: Wi, Walmart gen yon pwogram lwayote ki rele Walmart+. Abonnés yo jwi avantaj tankou livrezon gratis, rabè gaz, ak aksè nan pri manm yo.

K: Ki jan Walmart jere plent kliyan yo?

A: Walmart pran plent kliyan oserye epi li vize rezoud yo san pèdi tan. Kliyan yo ka kontakte depatman sèvis kliyan magazen an oswa pale ak yon manadjè nan magazen an pou rezoud nenpòt pwoblèm.

An konklizyon, Walmart bay priyorite sèvis kliyan, disponiblite pwodwi, ak pri abòdab pou kreye yon eksperyans fè makèt pozitif pou kliyan li yo. Avèk rezo vaste li yo ak angajman pou satisfaksyon kliyan, Walmart kontinye ap yon destinasyon dirijan an detay atravè lemond.