Ki jan ou kreye yon katab kache sou iPhone?

Nan laj dijital jodi a, vi prive te vin yon gwo enkyetid pou anpil itilizatè smartphone. Kit se foto pèsonèl, dokiman sansib, oswa enfòmasyon konfidansyèl, moun vle asire ke done yo rete an sekirite epi kache nan je furter. Si ou se yon itilizatè iPhone kap kreye yon katab kache sou aparèy ou an, isit la se yon gid etap-pa-etap ede ou kenbe dosye ou prive.

1. Chwazi yon kote ki kache: Kòmanse pa chwazi yon kote ki apwopriye sou iPhone ou kote ou vle kreye katab la kache. Sa a ta ka nan yon aplikasyon ki deja egziste oswa sou ekran lakay ou.

2. Kreye yon nouvo katab: Peze epi kenbe nenpòt ikòn aplikasyon sou ekran lakay ou jiskaske yo kòmanse sezi. Lè sa a, trennen yon aplikasyon sou yon lòt pou kreye yon nouvo Katab. Bay folder nan yon non ki pa pral leve sispèk.

3. Deplase aplikasyon yo nan katab la: Koulye a, deplase aplikasyon yo ou vle kache nan katab ki fèk kreye a. Ou ka fè sa lè w peze epi kenbe yon icon app, Lè sa a, trennen li nan katab la.

4. Kache katab la: Pou kache katab la nan je furter, deplase li nan yon ekran lakay segondè oswa siperyè. Ou ka fè sa lè w trennen katab la sou ekran ki pi adwat la oswa lè w glise agòch jiskaske ou rive nan kote ou vle a.

FAQ:

K: Èske yon moun ka toujou jwenn katab kache mwen an?

A: Pandan ke metòd sa a bay yon nivo debaz nan vi prive, li pa enfayil. Itilizatè konprandr yo ka toujou kapab jwenn katab kache a lè yo chèche aparèy ou an oswa lè l sèvi avèk sèten aplikasyon twazyèm pati.

K: Èske mwen ka pwoteje modpas katab la kache?

A: Malerezman, iOS pa ofri yon karakteristik bati-an pou modpas-pwoteje dosye. Sepandan, ou ka itilize apps twazyèm pati nan App Store ki bay plis mezi sekirite.

K: Èske kache aplikasyon yo pral afekte fonksyonalite yo?

A: Non, kache apps nan yon katab pa pral afekte fonksyonalite yo. Ou ka toujou jwenn aksè ak itilize yo jan ou ta nòmalman.

Lè w swiv etap senp sa yo, ou ka kreye yon katab kache sou iPhone ou epi ajoute yon kouch siplemantè nan enfòmasyon pèsonèl ou. Sepandan, li enpòtan sonje ke metòd sa a se pa enfayil, epi si ou gen enfòmasyon trè sansib, li rekòmande yo eksplore opsyon sekirite ki pi solid.