By

Kouman pou mwen wè ki aplikasyon yo ap kouri nan background nan sou android mwen an?

Nan mond dijital rapid-ritm jodi a, smartphones te vin tounen yon pati entegral nan lavi nou. Nou konte sou yo pou kominikasyon, amizman, ak pwodiktivite. Ak ogmantasyon kantite aplikasyon ki disponib pou telechaje, li esansyèl pou konnen ki aplikasyon yo ap kouri nan background nan sou aparèy Android ou. Men, ki jan ou ka kenbe tras nan aplikasyon sa yo epi asire yo pa vide batri ou oswa itilize resous valab?

Pou wè ki aplikasyon yo ap kouri nan background nan sou android ou a, swiv etap sa yo senp:

1. Louvri aplikasyon an "Anviwònman" sou aparèy Android ou.

2. Scroll desann epi tape sou "Aplikasyon" oswa "Aplikasyon," tou depann de aparèy ou an.

3. Isit la, w ap jwenn yon lis tout aplikasyon yo enstale sou aparèy ou an.

4. Chèche opsyon ki di "Kouri" oswa "Kouri Sèvis" epi klike sou li.

5. Ou pral kounye a wè yon lis tout aplikasyon yo kounye a ap kouri nan background nan.

Lè w jwenn aksè nan lis sa a, ou ka idantifye ki aplikasyon k ap kouri ak konsome resous sou aparèy ou an. Enfòmasyon sa a ka itil sitou si w remake aparèy ou an ap kouri pi dousman pase nòmal oswa si batri w ap vide byen vit.

FAQ:

K: Kisa sa vle di lè yon aplikasyon ap kouri nan background nan?

A: Lè yon aplikasyon ap kouri nan background nan, sa vle di ke li toujou aktif epi sèvi ak resous sistèm, menm si ou pa aktivman itilize li. Sa a pèmèt aplikasyon yo fè travay tankou resevwa notifikasyon oswa mete ajou done nan background nan.

K: Èske mwen ka fèmen aplikasyon k ap kouri nan background nan?

A: Wi, ou ka fèmen aplikasyon ki kouri nan background nan pou libere resous sistèm yo ak amelyore pèfòmans. Pou fè sa, tou senpleman glise aplikasyon an sou ekran an oswa tape bouton "X" la, tou depann de aparèy ou an.

K: Èske fèmen aplikasyon yo kouri nan background nan sove lavi batri a?

A: Fèmen aplikasyon yo kouri nan background nan ka ede konsève lavi batri, espesyalman si aplikasyon yo gen anpil resous. Sepandan, kèk aplikasyon ka otomatikman rekòmanse nan background nan, kidonk li esansyèl pou kontwole yo regilyèman.

An konklizyon, lè w konnen aplikasyon yo kouri nan background nan sou aparèy android ou a ka ede w optimize pèfòmans ak pwolonje lavi batri a. Lè w swiv etap senp yo endike anwo a, ou ka fasilman kenbe tras nan aplikasyon sa yo epi asire yo pa afekte pèfòmans aparèy ou an.