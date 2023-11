By

Kouman pou mwen sispann pèmanan aplikasyon yo kouri nan background nan?

Èske w te janm remake ke menm apre ou fin fèmen yon aplikasyon sou smartphone ou a, li kontinye ap kouri nan background nan, konsome lavi presye batri ak ralanti aparèy ou an? Si w fatige ak deranjman sa a, nou gen kèk konsèy pou ede w sispann tout tan aplikasyon yo kouri nan background nan.

Premyèman, ann konprann sa sa vle di pou yon app kouri nan background nan. Lè ou louvri yon aplikasyon sou aparèy ou an, li rete aktif menm lè ou chanje nan yon lòt aplikasyon oswa fèmen ekran ou a. Sa a pèmèt aplikasyon yo fè travay tankou resevwa notifikasyon, mete ajou done, oswa jwe mizik. Pandan ke sa a ka itil pou sèten apps, li ka tou vide batri ou ak afekte pèfòmans aparèy ou an.

Pou sispann aplikasyon yo kouri nan background nan, ou ka swiv etap sa yo:

1. Sou aparèy android:

- Ale nan "Anviwònman" epi chwazi "Aplikasyon" oswa "Aplikasyon".

- Chwazi aplikasyon ou vle jere a epi klike sou li.

- Chèche opsyon "batri" oswa "optimize batri".

- Chwazi "Pa optimize" oswa "Optimize itilizasyon batri" epi enfim li pou aplikasyon an chwazi a.

2. Sou aparèy iOS:

- Ale nan "Anviwònman" epi chwazi "Jeneral."

- Tape sou "Rafrechisman aplikasyon an background."

- Enfim switch baskile pou aplikasyon an ou vle sispann kouri nan background nan.

Lè w swiv etap sa yo, ou ka anpeche aplikasyon yo kouri nan background nan epi konsève resous aparèy ou an. Sepandan, kenbe nan tèt ou ke kèk aplikasyon ka toujou bezwen aktivite background pou fonksyone byen, tankou aplikasyon pou messagerie oswa navigasyon.

FAQ:

K: Èske sispansyon aplikasyon yo kouri nan background nan afekte fonksyonalite yo?

A: Nan pifò ka yo, sispann aplikasyon yo kouri nan background nan pa pral afekte fonksyonalite debaz yo. Sepandan, sèten apps ka mande aktivite background pou karakteristik espesifik yo travay byen.

K: Èske mwen ka sispann tout aplikasyon yo kouri nan background nan yon fwa?

A: Malerezman, pa gen okenn anviwònman inivèsèl yo sispann tout apps soti nan kouri nan background nan ansanm. Ou pral bezwen jere endividyèlman anviwònman aktivite background chak aplikasyon an.

K: Èske sispansyon aplikasyon yo kouri nan background nan amelyore pèfòmans aparèy mwen an?

A: Wi, sispann aplikasyon ki pa nesesè nan kouri nan background nan ka amelyore pèfòmans aparèy ou a lè w diminye itilizasyon resous yo ak libere memwa.

An konklizyon, pran kontwòl ki aplikasyon yo kouri nan background nan ka siyifikativman amelyore eksperyans smartphone ou. Lè w swiv etap yo bay yo, ou ka sispann aplikasyon yo kouri nan background nan, ekonomize lavi batri a ak amelyore pèfòmans jeneral.