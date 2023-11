Kouman pou mwen debarase m de apps vle sou telefòn android mwen an?

Si ou se yon itilizatè Android, ou ta ka jwenn tèt ou ak yon tiwa app ankonbre, plen ak apps ou pa itilize ankò oswa pa janm menm vle an plas an premye. Erezman, retire apps vle nan telefòn Android ou se yon pwosesis relativman senp. Men yon gid etap pa etap pou ede w dekonpoze aparèy ou an epi reprann espas depo ki gen anpil valè.

1. Idantifye aplikasyon yo vle: Kòmanse pa idantifye aplikasyon yo ou vle retire. Sa yo ta ka pre-enstale apps ki te vini ak telefòn ou oswa apps ou telechaje men ou pa bezwen ankò. Ou ka jwenn yon lis tout aplikasyon ou enstale lè w ale nan paramèt telefòn ou epi chwazi opsyon "Aplikasyon" oswa "Aplikasyon".

2. Dezenstale atravè paramèt: Yon fwa ou te idantifye aplikasyon yo vle, tounen nan lis aplikasyon an epi tape sou aplikasyon an ou vle retire. Sa a pral mennen ou nan paj paramèt aplikasyon an. Chèche bouton "Désinstaller" oswa "Retire" epi klike sou li. Konfime aksyon ou lè yo mande, epi yo pral dezenstale aplikasyon an nan aparèy ou an.

3. Dezenstale atravè tiwa aplikasyon an: Altènativman, ou ka tou dezenstale apps dirèkteman nan tiwa app ou a. Louvri tiwa aplikasyon an lè w glise monte oswa desann sou ekran lakay ou, epi jwenn aplikasyon ou vle retire a. Peze epi kenbe ikòn aplikasyon an jiskaske yon meni parèt, epi trennen aplikasyon an nan opsyon "Désinstaller" oswa "Retire".

FAQ:

K: Èske mwen ka désinstaller apps pre-enstale?

A: Pandan ke kèk apps pre-enstale ka dezenstale, lòt moun ka sèlman pèmèt ou enfim yo. Si w enfim yon aplikasyon, sa ap retire l nan tiwa aplikasyon w lan epi anpeche l kouri, men l ap toujou okipe espas depo sou aparèy ou an.

K: E si mwen aksidantèlman désinstaller yon app?

A: pa enkyete! Si ou aksidantèlman dezenstale yon aplikasyon, ou ka toujou re-enstale li nan magazen an Google Play oswa nenpòt lòt sous ou fè konfyans.

K: Èske mwen ka reenstale yon aplikasyon mwen te dezenstale deja?

A: Wi, ou ka re-enstale nenpòt aplikasyon ou te dezenstale osi lontan ke li toujou disponib nan magazen an app oswa ou gen yon backup nan dosye APK app a.

Lè w swiv etap senp sa yo, ou ka fasilman retire aplikasyon ki pa vle nan telefòn android ou a, libere espas depo ak rasyonalize aparèy ou an. Kidonk, ale pi devan epi dekonpoze telefòn ou pou kreye yon eksperyans mobil ki pi òganize ak efikas.