Kouman pou mwen jwenn ak efase aplikasyon kache sou Windows 10?

Nan laj dijital jodi a, òdinatè nou yo plen ak divès aplikasyon ki ede nou ak travay chak jou nou yo. Sepandan, ka gen kèk fwa lè nou enkonsyaman enstale apps kache sou Windows 10 sistèm nou an. Aplikasyon kache sa yo ka konsome resous sistèm ki gen anpil valè ak konpwomi vi prive nou an. Se konsa, ki jan nou ka jwenn ak efase aplikasyon sa yo kache? Ann eksplore kèk metòd pou atake pwoblèm sa a.

Jwenn aplikasyon kache:

Pou dekouvri aplikasyon ki kache sou òdinatè Windows 10 ou a, ou ka swiv etap sa yo:

1. Louvri meni an Kòmanse epi klike sou "Anviwònman".

2. Nan fenèt Anviwònman an, chwazi "Aplikasyon".

3. Anba seksyon Aplikasyon ak karakteristik, klike sou "Aplikasyon ak karakteristik" ankò.

4. Scroll nan lis la nan aplikasyon enstale epi chèche nenpòt aplikasyon sispèk oswa abitye.

Efase aplikasyon ki kache:

Yon fwa ou te idantifye yon aplikasyon kache, ou ka kontinye efase li:

1. Dwa-klike sou aplikasyon an ou vle retire epi chwazi "Désinstaller."

2. Swiv enstriksyon ki sou ekran pou konplete pwosesis dezenstalasyon an.

Kesyon yo poze souvan (FAQ):

K: Ki sa ki aplikasyon kache?

A: Aplikasyon kache yo se aplikasyon lojisyèl ki enstale sou yon òdinatè men ki pa fasil vizib oswa aksesib pou itilizatè a.

K: Ki jan aplikasyon kache yo afekte òdinatè mwen an?

A: Aplikasyon kache yo ka konsome resous sistèm, ralanti òdinatè w lan, epi potansyèlman konpwomèt vi prive w ak sekirite.

K: Èske aplikasyon kache yo ka danjere?

A: Byenke se pa tout aplikasyon ki kache yo danjere, kèk ka gen malveyan oswa espyon ki ka lakòz domaj nan òdinatè w lan oswa konpwomi enfòmasyon pèsonèl ou.

K: Kouman mwen ka anpeche aplikasyon kache yo enstale?

A: Pou anpeche aplikasyon kache yo enstale, li enpòtan pou telechaje lojisyèl sèlman ki soti nan sous ou fè konfyans epi mete ajou lojisyèl antivirus ou regilyèman.

An konklizyon, jwenn ak efase aplikasyon kache sou Windows 10 enpòtan anpil pou kenbe yon sistèm òdinatè ki an sekirite ak efikas. Si w swiv etap ki endike anwo yo, ou ka asire ke òdinatè w lan rete san aplikasyon endezirab ak potansyèlman danjere. Rete vijilan epi regilyèman revize aplikasyon ou yo enstale pou kenbe sistèm ou an fonksyone san pwoblèm.