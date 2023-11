Kouman pou mwen efase apps ki pa vle enstale sou android?

Nan laj dijital jodi a, smartphones yo te vin yon pati entegral nan lavi nou. Yo pèmèt nou rete konekte, jwenn aksè nan enfòmasyon, ak fè divès travay ak jis kèk tiyo. Sepandan, yon sèl fwistrasyon komen ke anpil itilizatè android fè fas a se prezans nan apps vle preinstalle sou aparèy yo. Aplikasyon sa yo, ke yo rele tou bloatware, souvan pran espas depo ki gen anpil valè epi yo ka yon nwuizans fè fas ak. Se konsa, ki jan ou ka debarase m de yo?

Konprann Bloatware: Bloatware refere a apps yo pre-enstale ki vini ak aparèy android ou a. Aplikasyon sa yo anjeneral enstale pa manifakti aparèy la oswa konpayi asirans mobil lan epi yo pa ka dezenstale atravè metòd abityèl yo.

Dezenstale Bloatware: Pandan ke ou pa ka konplètman retire bloatware nan aparèy ou an san yo pa eradikasyon li (ki ka anile garanti ou ak potansyèlman lakòz lòt pwoblèm), gen fason yo enfim oswa kache apps sa yo vle. Pou fè sa, ale nan paramèt aparèy ou an, chwazi "Aplikasyon" oswa "Aplikasyon", epi chwazi aplikasyon ou vle enfim. Soti nan la, ou ka tape sou "Enfim" oswa "Etenn" bouton an pou anpeche aplikasyon an kouri epi retire li nan tiwa aplikasyon w lan.

FAQ:

K: Èske mwen ka konplètman retire bloatware nan aparèy android mwen an?

A: Sòf si ou derasinen aparèy ou an, ou pa ka konplètman retire bloatware. Sepandan, ou ka enfim oswa kache aplikasyon sa yo pou libere espas depo epi anpeche yo kouri.

K: Èske enfimite bloatware afekte pèfòmans aparèy mwen an?

A: Enfimite bloatware pa ta dwe gen yon enpak siyifikatif sou pèfòmans aparèy ou an. An reyalite, li ka menm amelyore pèfòmans nan libere resous sistèm yo.

K: Èske mwen ka re-enstale aplikasyon ki enfim?

A: Wi, ou ka re-enstale apps ki andikape lè w ale nan Google Play Store epi chèche aplikasyon an. Soti nan la, ou ka telechaje epi enstale li ankò.

An konklizyon, pandan ke ou ka pa kapab konplètman retire endezirab apps preenstale nan aparèy android ou a, ou ka enfim oswa kache yo reklame espas depo ak amelyore pèfòmans. Lè w swiv etap senp yo mansyone pi wo a, ou ka pran kontwòl aparèy ou an epi pèrsonalize li selon preferans ou yo.