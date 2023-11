By

Kouman mwen ka di ki aplikasyon ki vide batri iPhone mwen an?

Èske ou fatige ak batri iPhone ou mouri pi vit pase ou te espere? Èske ou jwenn tèt ou toujou ap chèche yon plato? Oke, ou pa poukont ou. Anpil itilizatè iPhone fè fas a menm pwoblèm nan, men bon nouvèl la se ke gen fason yo idantifye ki apps ap vide batri ou epi pran aksyon ki nesesè yo optimize itilizasyon li yo.

Tcheke Itilizasyon Batri:

Pou detèmine ki aplikasyon ki pi konsome pouvwa sou iPhone ou, swiv etap senp sa yo:

1. Louvri app a "Anviwònman" sou iPhone ou.

2. Scroll desann epi klike sou "Batri."

3. Isit la, w ap jwenn yon lis apps ak pousantaj itilizasyon batri respektif yo.

Konprann Itilizasyon Batri:

Li enpòtan pou w konprann tèm yo itilize nan seksyon itilizasyon batri a:

- Aktivite background: Sa a endike kantite pouvwa yon app konsome pandan y ap kouri nan background nan.

– Ekran sou Itilizasyon: Sa a montre pouvwa a konsome pa yon aplikasyon pandan y ap aktivman itilize ak ekran an sou.

- Itilizasyon ekran koupe: Sa a reprezante pouvwa a konsome pa yon aplikasyon pandan y ap kouri nan background nan ak ekran an koupe.

Pran aksyon:

Yon fwa ou te idantifye aplikasyon yo ki vide batri ou, ou ka pran etap sa yo pou optimize lavi batri iPhone ou a:

- Limite rafrechisman aplikasyon an background: Ale nan "Anviwònman," Lè sa a, "Jeneral," epi chwazi "Actualisation aplikasyon background." Enfim karakteristik sa a pou aplikasyon ou pa bezwen mete ajou nan background nan.

- Ajiste Sèvis Kote yo: Gen kèk aplikasyon ki itilize GPS ak sèvis kote yo twòp, sa ki ka vide batri ou. Ale nan "Anviwònman," Lè sa a, "Konfidansyalite," epi chwazi "Sèvis Kote" pou jere otorizasyon aplikasyon an.

- Diminye Notifikasyon Pouse: Notifikasyon pouse ki pa nesesè yo ka kontribye tou nan drenaj batri a. Ale nan "Anviwònman," Lè sa a, "Notifikasyon," epi pèrsonalize anviwònman yo pou chak aplikasyon.

– Mizajou Aplikasyon: Devlopè yo souvan pibliye mizajou pou amelyore pèfòmans aplikasyon an ak efikasite batri. Asire w ke tout aplikasyon ou yo ajou.

FAQ:

K: Èske mwen ka konplètman sispann yon aplikasyon nan kouri nan background nan?

A: Non, iOS pèmèt sèten aplikasyon esansyèl yo kouri nan background nan, tankou imel ak apps messagerie.

K: Èske enfimite rafrechisman aplikasyon background afekte fonksyonalite aplikasyon an?

A: Li ka yon ti kras retade mizajou aplikasyon an, men li pa pral afekte fonksyonalite debaz yo.

K: Konbyen fwa mwen ta dwe mete ajou apps mwen yo?

A: Li rekòmande pou mete ajou apps ou yo regilyèman pou benefisye de korije ensèk, plak sekirite, ak amelyorasyon pèfòmans.

Lè w swiv etap sa yo ak optimize itilizasyon batri iPhone ou a, ou ka jwi lavi batri ki pi long epi mwens enkyete w pou w toujou ap chèche yon plato.