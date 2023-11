Eksitasyon an kòmanse: Komèsyal vapè Black Friday yo isit la!

Lavant vapè Vandredi Nwa yo te espere yo te kòmanse ofisyèlman, yo ofri joueurs yon ekstravagans pou yon semèn nan kontra etonan sou yon pakèt tit popilè. Kòmanse nan 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET, vant la pwomèt yo dwe yon trete pou amater jwèt atravè mond lan. Evènman anpil tann sa a pral dire jiska 28 Novanm, sa ki bay ase tan pou joueurs yo apresye al pran plezi yo pi renmen pandan sezon fèt la k ap vini an.

Pandan ke lis la konplè nan jwèt rabè yo pral revele sèlman lè vant la kòmanse, vapè te ban nou yon ti apèsi sou sa nou dwe atann atravè yon trelè enteresan ki montre yon seleksyon nan jwèt k ap patisipe nan evènman an. Pwogramasyon an se yon melanj enpresyonan nan klasik renmen anpil ak dènye sukse. Pyè presye ki pi ansyen tankou Terraria ak Hunt: Showdown pral pataje limyè a ansanm ak nouvo lage tankou The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ak Starfield, ki pwomèt yon seri divès opsyon pou chak gou gaming.

Avèk dènye lansman Steam Deck OLED, ki te recherché, ki te pike enterè pasyone jwèt pòtatif yo, anpil moun ap gade vant lan pou potansyèl rabè sou jwèt konpatib ak aparèy popilè a. Genyen tou antisipasyon konsènan nenpòt rabè potansyèl sou aparèy la li menm, kòm joueurs yo ap tann pou amelyore eksperyans jwèt yo ak sistèm sa a pòtatif dènye modèl.

Enklizyon de nouvo tit, tankou Like A Dragon: The Man Who Erased His Name ak Call Of Duty: Modern Warfare 3, nan vant la rete ensèten. Lavant anvan yo te montre rezilta melanje pou degaje resan yo, ak kèk yo te eskli nèt oswa resevwa rabè minim konpare ak lòt tit. Sepandan, antisipasyon yo wo anpil paske joueurs yo ap tann anons disponiblite jwèt sa yo te sitèlman anvi ak rabè potansyèl yo.

Pandan kominote gaming la ap selebre arive lavant vapè Vandredi Nwa yo, eksitasyon an ranpli lè a. Ak kontra atiran, rabè, ak yon pwogramasyon kokenn nan jwèt, evènman sa a pèmèt joueurs yo elaji bibliyotèk yo epi eksplore nouvo avantur san yo pa kraze bank la. Pare w pou w pran tit pi renmen w yo epi antre nan vwayaj dijital sezisman ki pral kenbe w amize pandan sezon fèt la ak pi lwen!

Kesyon moun poze souvan

1. Ki lè lavant vapè Vandredi Nwa yo kòmanse?

Lavant vapè Vandredi Nwa yo kòmanse jodi a epi yo kòmanse a 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET.

2. Konbyen tan lavant vapè Vandredi Nwa yo pral dire?

Vant la pral kouri pou egzakteman yon semèn, fini 28 novanm nan menm tan an li te kòmanse.

3. Ki jwèt nou ka espere wè sou vant?

Pandan ke lis la konplè nan jwèt k ap patisipe nan vant la pral sèlman revele lè li kòmanse, yon trelè pibliye pa vapè te bay yon aperçu sou kèk tit enkli tankou Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Gason: Miles Morales, ak Starfield.

4. Èske Steam Deck OLED a ap rabè pandan vant la?

Rabè sou Steam Deck OLED tèt li pa te konfime, men anpil joueurs espere rediksyon pri potansyèl ki ta amelyore eksperyans jwèt yo.

5. Èske nouvo tit tankou Like A Dragon: The Man Who Erased His Name ak Call Of Duty: Modern Warfare 3 pral enkli nan vant lan?

Li rete ensèten si nouvo tit yo pral fè pati vant la, kòm lavant anvan yo te montre rezilta melanje pou dènye degaje yo. Sepandan, joueurs yo ap tann anons konsènan disponiblite yo ak rabè potansyèl yo.