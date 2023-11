Nouvo Tit: Devwale Sekrè Sant Galaksi Voye Lakte

By

Sant Galaksi Voy Lakte nou an rete yon sijè fasinan ak enigmatik nan etid syantifik. Teleskòp Espas James Webb NASA a te pran yon foto sansasyonèl nan rejyon sa a, ki ba nou yon aperçu nan kè kay galaktik nou an. Imaj kaptivan sa a revele yon gwoup dans de 5 milyon zetwal, ki klere byen klere nan mitan vas vout lakte a.

Syantis yo te entrige pa rejyon sa a, souvan refere li kòm "batman kè" nan galaksi nou an. Pwoksimite ak yon twou nwa supermassif, ki abite nan kè rejyon sa a, kapab eksplike aktivite entans li yo. Pozisyone apeprè 300 ane limyè lwen Latè, twou nwa masiv la egzèse yon rale gravitasyonèl enkwayab ki transfòme pwotostar ki tou pre yo an etwal vre. Jenn zetwal sa yo, ke yo rekonèt kòm protostars, rapidman evolye nan kò selès klere tou, kèk fwa pi gwo pase pwòp solèy nou an.

Anvan obsèvasyon pyonye nan teleskòp James Webb, syantis yo te kapab sèlman espekile sou sibtilite ki kache nan rejyon sa a. Imaj segondè rezolisyon yo ak sansiblite teknoloji avanse teleskòp la pèmèt chèchè yo etidye ak dechifre mistè sant galaktik sa a ak presizyon san parèy. Avèk chak dekouvèt, syantis yo ap pwoche pi pre konprann pwosesis ki kondwi fòmasyon ak evolisyon zetwal nan kè Voie Lakte a.

